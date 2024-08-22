中國大陸以「西遊記」為藍本的第一款3A遊戲《黑神話：悟空》，20日在全球同步發售後、銷量已突破450萬份。立委徐巧芯表示，中國大陸拿他們自己的歷史跟文化，做出這一款這麼好的遊戲，到底有什麼好酸言酸語的。

徐巧芯今(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，昨天晚上她都在看玩家打《黑神話：悟空》遊戲，從動畫，包含角色規畫以及構建，都把整個中國文化帶進來，宣揚給世界，是非常好的一件事情。遊戲非常細膩、也非常好玩，打鬥場景也非常清晰，而且遊戲把孫悟空的神話故事是有點分開的，以孫悟空的故事來衍生一個新的中國文化遊戲，這應該是華人應該引頸期盼的事情。

徐巧芯接著表示，因為過去很多三國的遊戲，都是日本做的，台灣很多小朋友了解三國，不是從課本上面，是打日本遊戲學的。中國大陸拿他們自己的歷史跟文化，做出這一款這麼好的遊戲，到底有什麼酸言酸語的。

徐巧芯指出，中國大陸能夠做出這樣品牌，自然有它的市場，再現220萬玩家破紀錄，有什麼好酸的。如果說玩了，就是中共同路人，這是民進黨部分支持者，同溫層激化太嚴重，在特定平台上，產生敵我互相攻擊的手段。她覺得，很不利於整個全球化大趨勢的發展。