第一金指出，募得價款的用途及運用計畫為償還銀行借款及所發行的商業本票。
公司債每張面額將依市場狀況決定之，發行價格將依面額十足發行，發行期間以不超過十年(含十年)為原則，發行利率將視市場情況決定之。
此外，承銷方式、公司債受託人、承銷或代銷機構、代理還本付息機構等，將授權董事長或其指定代理人視實際狀況決定之。
第一金指出，本次發行公司債於向主管機關申報發行生效後，得向中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣交易。
第一金控22日公告，董事會決議擬申請發行無擔保普通公司債，發行總金額上限100億元整，發行額度經主管機關核准後兩年內有效。
第一金指出，募得價款的用途及運用計畫為償還銀行借款及所發行的商業本票。
公司債每張面額將依市場狀況決定之，發行價格將依面額十足發行，發行期間以不超過十年(含十年)為原則，發行利率將視市場情況決定之。
此外，承銷方式、公司債受託人、承銷或代銷機構、代理還本付息機構等，將授權董事長或其指定代理人視實際狀況決定之。
第一金指出，本次發行公司債於向主管機關申報發行生效後，得向中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣交易。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。