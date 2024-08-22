第一金指出，募得價款的用途及運用計畫為償還銀行借款及所發行的商業本票。

公司債每張面額將依市場狀況決定之，發行價格將依面額十足發行，發行期間以不超過十年(含十年)為原則，發行利率將視市場情況決定之。

此外，承銷方式、公司債受託人、承銷或代銷機構、代理還本付息機構等，將授權董事長或其指定代理人視實際狀況決定之。

第一金指出，本次發行公司債於向主管機關申報發行生效後，得向中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣交易。

新產董事會通過在90.61元以下 買進自家股票3,000張
新光人壽公司債獲評等 惠譽評為A（twn）、A-（twn）
降息前搶先卡位 聚焦美國前500大企業公司債 參與債市領息契機
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