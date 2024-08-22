第一金指出，募得價款的用途及運用計畫為償還銀行借款及所發行的商業本票。

公司債每張面額將依市場狀況決定之，發行價格將依面額十足發行，發行期間以不超過十年(含十年)為原則，發行利率將視市場情況決定之。

此外，承銷方式、公司債受託人、承銷或代銷機構、代理還本付息機構等，將授權董事長或其指定代理人視實際狀況決定之。

第一金指出，本次發行公司債於向主管機關申報發行生效後，得向中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣交易。