在醫界訴求下，健保署同意調升診所藥事人員藥事服務費，比照特約藥局，從39點增至54點。藥師公會全聯會不滿，直言此舉是讓醫藥分業開倒車。立法委員召開協調會時，只找來醫界代表，以欺瞞手段排除藥界聲音，令藥界措手不及，明將緊急召開會議，醞釀至健保署陳情抗議。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，民進黨立委賴惠員8月7日行文藥師公會，表明將針對藥事服務費議題召開協調會，13日通知會議取消，直到22日出席「健保署西醫基層總額113年第3次研商議事會議」時，才知仍有開會，立委只召集醫界代表，以欺瞞手段排除藥界聲音。

「我們措手不及」。黃金舜認為，此議題的討論，過程都已串通好，見不得光，立委這樣的行為非常不恰當。診所藥事服務費比照藥局，等同讓健保署提倡的醫療分級毀於一旦。

藥事服務費本來就有分級，大醫院最貴，其次是藥局，再來才是診所。黃金舜直言，若醫界不滿「同工不同酬」，那診所診察費低於大醫院，「怎麼不說比照大醫院？」。健保署碰到壓力就妥協，沒有照顧到其他醫療人員，藥師公會明將緊急召開「常務暨縣市公會理事長聯席會議」，醞釀抗議。