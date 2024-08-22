韓國《朝鮮日報》22日刊登6名精英脫北者的訪問內容，他們自述在北韓領導人金正恩統治之下，「只是為了活下去而假裝忠誠，內心對政權的支持在以前就崩潰了。」私底下，他們對金正恩的稱呼就是「那個XX」。

受訪的6名精英脫北者說：「在作為政權維持基礎的核心階層當中，已經累積了相當多對金正恩體制的反感。」他們在金正恩執政後脫北，一些家人還留在北韓，所以此前沒有接受過暴露身分的媒體採訪，但他們說：「我們想給留在北韓的同事們發出訊息，讓他們鼓起勇氣盡快逃離。」

2019年從歐洲地區脫北的外交官李智媛（音）說：「我有兩個心意相通的駐在員同事，我們三個聚在一起的時候，對金正恩的稱呼就是『那個XX』。即使不說名字，只要說起『那個XX又在指手畫腳的行為都很奇怪』，就都知道說的是金正恩，沒有人說什麼。自己的國家出現大量餓死的人，卻在海外為了給金氏一家進口食品和奢侈品而花費巨額外匯，我們的處境太悲慘了。北韓社會就像一個不知道什麼時候會爆炸的高壓鍋。只要內部或外部冒出火花，就會瞬間引發爆炸。隨著經濟困難、加強管制和壓制，對體制累積的不滿相當大。如果看到韓國電視劇，接觸到外面世界的人們生活的樣子，認識肯定會改變」。

2020年脫北的內閣高層出身的金哲（音）說：「金正恩下指示在無法生產高強度電纜或纜車的北韓現實之下建設體育強國，在各道建設滑雪場的時候，大家都感到荒唐。把東海和西海的漁業權賣給中國後，說要讓人民吃到更多的魚，下達了鼓勵網箱養魚的方針，在幹部和居民之間爆發了抗議。北韓的所有政策只是宣傳金正恩體制的對外廣告，與提高北韓居民的生活質量毫無關聯。」

他特別就金正恩提出的要10年內實現的地方發展政策（20×10）表示：「就算要建設工廠，在電力供應、原材料購買、產品生產及流通、消費、收益分配等經濟所有領域都存在問題的北韓體制下，建設工廠毫無意義。不僅是負責工廠建設的道、市、郡的黨委書記們，與該政策關聯的幹部們（目標無法實現時可能受到處罰）都在感到不安。」

出身貿易省指導員、2016年從歐洲脫北的安政勛（音）說：「我去新加坡出差，看到從韓國來旅遊的老人們，想到我的父母為什麼不能來旅行一次，我流下了眼淚。交通安全員每天要賄賂一條『黎明』級香煙（約6美元）。北韓這個國家，連電力配電班和上下水道的工作人員也會向行賄的居民優先提供電力和自來水。」

2015年脫北的內閣幹部出身的朴正賢（音）說：「在北韓時，我多次目睹了公開處決的場面。我也一直害怕自己會變成那樣。我原本期待瑞士留學派出身的金正恩會有所不同，但看到他執政後的行為，我深切地感受未來不再有希望了」。2014年脫北的國家保衛省出身的申成勛（音）說：「有的同事說，只要韓國安企部（國情院）給自己10萬美元，就會提供他們想要的任何東西，為什麼不進行接觸？雖然他說的好像開玩笑，卻不能只當成玩笑話來聽。」

2014年脫北的偵察總局出身的張吉賢（音）說：「金正恩和金與正從來沒有為人民砌過一塊磚、蓋過一片瓦。他們還要進行4代世襲。如果能轉達給在北韓的同事們，我想說『不要被金氏兄妹羞辱和侮辱，不要卑躬屈膝，快來投入自由的懷抱吧』。」

根據韓國法律，由國情院院長直接決定是否保護精英脫北者，主要是北韓黨、政、軍出身的人士。雖然也有像最近接受媒體採訪的前駐古巴大使館參贊李日圭一樣公開活動的情況，但很多人以留在北韓的家人安全等為由並未公開身分。