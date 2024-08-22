美式賣場好市多是許多民眾平常生活採購的熱門商家之一，也會不定期推出烘焙食品。有名女網友發文分享好市多近期上架的一款新蛋糕，三大條只要279元，有份量但口感飽滿中帶些鬆軟，裡面的橘子丁也切的很細，咀嚼後會慢慢散發出細緻的果香，讓不少網友看完也想購買。

原PO在臉書社群《Costco好市多 商品經驗老實說》發文介紹這款蜜橘奶油磅蛋糕，她稱是近期看到的新品，賣相非常吸引人，一盒裡面裝有三條，買回家後兩條分裝放冷凍，一條馬上切開嚐鮮，吃起來是中規中矩的磅蛋糕，常溫的狀態口感飽滿中帶些鬆軟，有份量但沒有過度厚實感，橘子丁切得很細，嚼個兩口後會冒出細緻的果香。

她還補充，冷凍蛋糕拿出來切片放在室溫下，不到10分鐘就恢復常溫了，食用起來非常方便；且相較其他磅蛋糕來說，可能為了配合台灣人的口味，算是減糖減油鬆軟版。她盛讚，「這價格、這品質，比自己動手做省事划算多了。」

文章曝光後，網友們紛紛被這款蛋糕吸引，留言表示「如果好吃的話，很便宜欸」、「感謝推薦」、「磅蛋糕的奶香味很香，蛋糕都是自己做」、「好想衝去買」、「提早儲備冬天的糧草」、「喜愛磅蛋糕，但一次要買3條有點太多了」、「以這個價錢很可以」。