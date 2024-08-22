中國天氣網微信公號消息，22日是中國廿四節氣的「處暑」。通常，處暑節氣過後即出暑，無論南北方，高溫出現頻率都會明顯下降，暑意逐漸消減。不過，今年處暑節氣伊始，中國中東部地區受大陸高壓和副熱帶高壓的共同影響，高溫天氣增多，體感反而更熱。氣象預報重慶氣溫，可望在23日逾42℃。

天氣網稱，今後三天，隨著副熱帶高壓加強西伸北抬，中東部高溫天氣將以長江沿線為中心擴大範圍，四川盆地、華北南部、黃淮到華南等地都有高溫出沒，並且從南到北都是悶熱感十足。

22日15時，大陸全國高溫榜上又是「川渝兄弟」強勢霸榜，前十名全部在40℃以上，重慶潼南41.9℃大陸全國最熱。華北南部、黃淮等局地也有高溫冒頭，北京午後體感溫度超過37℃，西安體感溫度甚至超過41℃。

未來三天，四川盆地、江漢、陝西中南部、華北南部、黃淮、江淮、江南北部和中西部等地有高溫天氣，日最高氣溫普遍有35～39℃；其中，四川、重慶、陝西南部、湖北、湖南北部等地持續時間超過5天，局地可達40～42℃。中央氣象台今晚18時繼續發布高溫黃色預警。

對於長江沿線來說，高溫耐力十足，四川盆地一帶更是強度拉滿。大城市中，武漢、長沙、成都今後7天幾乎高溫「天天見」。重慶更是連續7天最高氣溫不下40℃，最高或超過42℃，將刷新今年以來氣溫新高。

華北地區同樣也會被「秋老虎」拿捏。像是鄭州、西安，明後天還會有高溫現身，夜間最低氣溫也普遍在25℃以上。北京、天津明後天最高氣溫33~34℃，濕度加大，體感也會達35℃以上。

要到25日，也就是本周日，隨著北方降雨增多，低空有些冷空氣南下，華北、黃淮等地高溫才會收斂。

大陸周末降雨「魔咒」未解，華北將迎來新一輪強降水。中央氣象台預計，24日至27日，西北地方東部、內蒙古西南部、華北中南部、黃淮等地部分地區有中到大雨，局部地區有暴雨或大暴雨，伴有短時強降水或雷暴大風天氣。