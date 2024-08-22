上個月，美國空軍參謀長阿爾文將軍(Gen. David W. Allvin,)在倫敦的會議時，發提出一種輔助輕型戰鬥機概念，它們外型像是簡化版的F-35，為下一代戰機發展戰略，提出一種新的方向。

航空學家(TheAviationist)報導，阿爾文在主題演講中透露了類似 F-35 的概念設計方案，但是又略有不同。他主張從冷戰和冷戰後時代的「同一套平台的演化」可能要轉變成「為適應局勢而開發」。他解釋，「以往的戰機設計，基本假設都是它持久耐用，改裝潛力巨大。但局勢瞬息萬變，許多航空航天平台的情況可能並非如此。」

他強調了為什麼適應性應該優先於耐用性或堅固性，然後在PPT上發表了概念噴射戰機的圖片。

雖然必須強調的是，他並不是在展示已經成為方案的戰機，只是概念性的，但它至少提供了美國空軍如何想像未來輕型戰鬥機的線索。這款單引擎飛機看起來像是縮小簡化版的 F-35聯合打擊戰鬥機，比如它的機身周圍有一條突出的稜線，機翼也與 F-35 非常相似，也採用向外傾斜的V型雙垂尾翼，不過卻取消了水平尾翼。從它的座艙罩的大小，有助於瞭解它的可能尺寸，顯然是F-35機要小一些，儘管不是特別明顯。

阿爾文認為，戰機的性能擴充，愈來愈傾向於多平台機載軟體的發展與更新，這意味著軟體開發的重要性，可能高於硬體。

阿爾文說：「在未來，我們確保勝過對手的優勢，可能是取決於軟體更新速度的能力。」

他指出，這是「以系統為中心」而不是「以平台為中心」的革命，在這樣的設想中，未來的空軍將是「蜂擁而至」的群體力量。

Air Force Floats Light Stealth Fighter Concept As Its Heavy Fighter Program May Be In Jeopardy

這個設想並非阿爾文原創，前美國空軍採購與後勤助理部長羅珀(Will Roper)就曾經提出，戰機的性能已不是最重要的，真正的關鍵在整合無人機、預警機、各地雷達與衛星的多方面環境資料鏈的配合。

另一方面，也許輕型戰鬥機概念最有趣的方面是它出現的時機。特別是美國空軍剛剛暫停了第6代戰機的研究工作，主要原因是思考不出它與現有平台的核心差異。

美國空軍第6代戰機研究專案稱為「下世代空優」(Next Generation Air Dominance，簡稱為NGAD)，基本上沒有明確的發展方向，只能把各種性能與作戰功能往NGAD身上填，最終它的單位造價變得異常昂貴，預計每架售價近 2.5 億美元。

美國空軍部長肯德爾(Frank Kendall)上個月表示「NGAD是一個非常昂貴的平台。它的成本大約是 F-35 的三倍，這使得我們只能少量購買。」

這也就不意外NGAD被叫暫停了。肯德爾證實，雖然NGAD的討論沒有結束，但空軍正在「暫停」該計劃。

因此阿爾文提出的輕型戰機概念，可能就是NGAD的替代方案。如果這想法繼續走，那麼美國空軍的第六代匿蹤戰鬥機，最終可能是持續演化的輕型戰鬥機，從而選擇其中最有優勢的其中一種。

也有線索表明，經典的「高低配」仍然被關注著，2021年，美國前空戰司令部司令霍姆斯上將(James M. Holme)就認為，如果6代戰機NGAD持續開發，至少其中一種是重型遠程戰鬥機；然後另一種種操作成本較小的輕型戰鬥機。

據推測，兩種設計必須具有高度的通用性，重點是模組化和相同的飛機子系統，從而降低風險，並增加通用性。然而，輕型戰機有作戰半徑不足的潛在問題，特別是美國下一個戰略重點放在太平洋戰區，所以還需要與之搭配的隱形加油機的發展，以幫助解決這些缺點。