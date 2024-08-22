長虹建設財務長陳茂慶表示，長虹董事長李文造認為，長虹最佳股本控制在30億元，較為精簡，EPS也會有較好表現。在負債比方面，近兩、三年陸續買了一些土地，負債比有往上走一點，目前大約六成，水位相對健康。

毛利率方面，陳茂慶表示，營建業很辛苦，買地時成本一直在漲，營建成本也在漲，以混凝土來說，就漲了五成，鋼筋最近有回穩，但比20年前每公噸8,000元，還是漲一倍多。

至於最近央行請銀行喝咖啡釋出新的總量管制措施，陳茂慶表示，近年政策一直在打房，不過已有點偏差，像最近一連串限貸令，很多人都在問，會有什麼影響？其實，對於有些自有資金不足，如果碰到銀行在收傘，可能沒辦法買房，因此預期最近房市可能市況會持平，但長線來看，未來原物料成本隨著全球通膨隱憂，還是會往上走，所以拉長時間，還是一直往上。

陳茂慶表示，過去長虹毛利率都在三到四成，但是這兩年，營建成本一直往上走，所以完工交屋個案的獲利被營建成本侵蝕；未來，毛利率將會逐步回升，因為近年售價已經有跟上來。

至於EPS，陳茂慶表示，長虹還是會隨著營收而認列。像2023年，EPS是6.32元；2024年，上半年只認列「長虹天擎」，所以上半年營收達27.04億元，稅後純益4.59億元，EPS為1.58元。

不過，長虹每年盈餘配發率都六成以上。

陳茂慶表示，目前長虹手中握有開發案逾20筆，已預售近300億元，其中22億元已認列入帳，推估未來四、五年，還有270億元，可陸續入帳；但時間點落在第幾季，則很難預估，要看客戶交屋速度而定。

陳茂慶表示，以台北市「忠孝詠吉」來說，目前使照已取得，還在市府跑程序中，所以第四季可能進來，或拖是到明年。

陳茂慶表示，「長虹天擎」上半年已開始交屋入帳，開賣時每坪大約13萬元，結案時已2字頭，這案走得快，但營建成本攀升，吃掉一些獲利。目前剩下7千萬元，可以慢慢賣。

至於「忠孝詠吉」，希望第四季可以交屋進帳。

此外下半年還有新店「長虹泱央」，交屋後營收會陸續認列。

「長虹松德」則希望第四季使照，所以要開始交屋，則要很努力。

至於「長虹天韻」，可能要到明年，才能交屋，今年要交屋的機率很低。

林口「雲創科技大樓」是第一個小型辦公室 愛斯摩爾等科技廠陸續進入林口，商辦市場看好，目前在預售中，狀況還不錯，但數字未更新。

北士科園區的「長虹ICT科技大樓」，預計9月要上樑，長虹總銷佔100億元，目前尚未決定預售或先建後售，會視市場狀況決定，希望找單一買主一次購買整棟，比較單純。

至於康定路公辦都更案「康定長虹」，最近在動工了，過一陣子，再開始預售，康定路這裏每坪行情已經要上百萬元。

南港「長虹虹創科技大樓」，正慎選客戶，目前未決定要預售，總銷120億元。

土城永寧站出口廠辦案，有萬坪基地，至少要分二、三期來開發，將會朝廠辦方向開發，現正請照中。