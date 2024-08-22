日本首相岸田文雄一直主張加快討論修改《憲法》，在選出其繼任者的自民黨總裁選舉中，修憲將成為主要論點。據共同社22日報導，不僅是宣布參選的前經濟安全保障擔當相小林鷹之（49歲），自民黨前幹事長石破茂（67歲）與前環境相小泉進次郎（43歲）等人考慮到保守派，也準備展現積極姿態。

自民黨憲法修改實現總部22日在小組工作會議上確認，對於岸田指示梳理論點的自衛隊明文寫入《憲法》第九條一事，將在近期彙總黨內意見。總部長古屋圭司向媒體指出：「總部彙總的結果將成為總裁選舉時討論的前提。」有意競選總裁的前官房長官加藤勝信（68歲）也出席了會議。

修改《憲法》第九條預計會成為爭論點之一。小林在19日宣布參選的記者會上表示，有意將自衛隊明文寫入《憲法》。在22日發布的播客節目中，他表示「已經變得不合時宜的地方必須進行修改」。

石破主張刪除第九條中規定日本不保持戰力等的第二款。他在上月22日發布的網路節目中強烈主張「必須承認自衛隊是戰力」。經濟安保相高市早苗（63歲）則認為應該把「國防軍」明文寫入《憲法》。

考慮到修憲是黨的基本方針，小泉強調：「重要的是回歸原點。希望自主制定憲法。」數字相河野太郎（61歲）在上次2021年總裁選舉時稱「要推進與新時代相符的修憲」。