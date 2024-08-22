第8屆未來網路發展大會22日在南京開幕，本屆大會圍繞人工智慧、大模型、算力網等熱點話題展開研討，大會發佈了4項重大科研成果，其中能將網路傳輸成本降低50%的東數西算工程取得重大技術突破，在全球尚屬首次，處於國際領先地位。

據《快科技》報導，這次大會上發布4項重大科研成果包括：中國國家未來網路試驗設施（CENI）建成、光電融合廣域確定性網絡技術取得重大突破、行業首個載具時敏網路控制系統取得成果，以及6G無線網路毫秒級實時智能技術。

「東數西算」指通過構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網路體系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設佈局，促進東西部協同聯動。 2022年2月，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏8地啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃了10個國家數據中心集群。

中國工程院院士劉韻潔指出，光電融合廣域確定性網路技術是面向東數西算工程的一項技術，將使得傳輸成本降低50%，是東數西算工程中取得的重大技術突破，在全球尚屬首次，處於國際領先地位。

這一宏偉藍圖不僅與「南水北調」、「西氣東輸」等國家重大工程相呼應，更是在數字經濟時代，為實現算力資源高效調配、促進東西部協同發展提供了強大動能。

報導說，「東數西算」工程的核心願景，在於充分挖掘並高效利用西部地區豐富的算力資源，為東部密集的數據處理需求提供強有力的支撐，從而加速全國範圍內的數字化轉型進程，為構建數字經濟新生態、激發經濟社會發展新活力貢獻力量。