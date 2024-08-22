民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報假帳風波，又傳出妻子陳佩琪去看上億元豪宅，爭議不斷。粉專「誰比朕更有力？」質疑，政治獻金銀行帳戶餘額什麼狀況下會比收支結存金額少2700多萬元？但如果是櫃存現金+應收款未入帳上出問題呢？但會計師端木正在4月中就已經作更正，如果這樣還有2700多萬的差額，那豈不代表這筆帳的實際支出與銀行帳戶餘額差額將高達4、5千萬？剛好就是1億2千萬豪宅首付款的金額數。

「什麼狀況下，政治獻金銀行帳戶餘額會比收支結存金額少2700多萬元？」誰比朕更有力在臉書發文質疑，一般狀況必須在「櫃存現金+應收款未入帳+已付款未結報+已付款少結報」的總和比帳戶餘額多2700多萬元時才有可能。而從第一次記者會開始到最後的查帳記者會，一直著重在已付款未結報與已付款少結報的憑證上打轉。但，如果是「櫃存現金+應收款未入帳」上出問題呢？

誰比朕更有力提到，此外還有一種狀況可以達成收支及帳戶平衡，那就是在差額調節表上提列呈報2700萬元失竊或火災燒掉了...？另外按照民眾黨提供監院申報系統後台資料，端木正和陳姓助理在4月中就已經作更正（民眾黨稱將9筆沒有單據的支出灌在尼奧、時樂、木可等公司）。

他強調，如果這樣灌入2000多萬後，還有2700多萬的差額，那豈不代表這筆帳的實際支出與銀行帳戶餘額差額將高達4、5千萬？

誰比朕更有力直呼：「真巧，剛好就是1億2千萬豪宅的首付款的金額數......！」

網友表示「難怪每天的開記者會不開了」、「很難想像管帳可以管成這樣耶！通常要乾坤大挪移，只有兩種方法：買發票及發票灌水（其實查發票方的金流及帳務還是可以查出有問題），不然結餘跟帳目數字會對不上的，任何一方少1元都是錯的！」、「豪宅的首付？」