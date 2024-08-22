台新金董事長吳東亮（左）與新光金董事長魏寶生（右）。（黃琮淵攝）

台新金、新光金通過換股合併案，這樁超過20年的長跑有了結果，台新金董事長吳東亮22日表示，歷經2年多的努力，終於有了明確進展，強調台新金控與新光金控如果完成合併，將是金融史上首樁金融控股公司的合意併購案，他更以他大哥吳東進曾經說過「兄弟登山、各自努力、期許登頂」，今天距離登頂更接近一步，自己是責無旁貸、任重道遠，合併後是更有力量面對未來，也呼籲小股東能支持這樁合併案。

吳東亮表示，台新金、新光金雙方有著相近的企業DNA及文化傳承，彼此業務強項也互補，雙方邁出這步醞釀很久，兩家有薪火相傳歷史淵源，合併對股東、客戶、員工都是最好選擇，未來雙方將以100％換股方式合併，兩家公司股東成為一家人，新公司叫「台新新光金融控股公司」，同時也簽訂員工安置計畫，經理人員與人員至少留任三年，並承認原有工作年資，具體保障新光金控1.5萬位員工工作權益，讓員工及家庭安定生活、認真工作，這是台新金控責任，也是對新光金控承諾，也是對等合併、責任共擔、成效共享。

吳東亮提及，過去幾年，新光金控因為經營不善，陷入困境，新的經營團隊去年6月就任後，積極努力改善公司體質，提升經營績效，在今年第一季終於轉虧為盈，優異表現要給予魏董事長團隊一個掌聲，危機尚未完全解除，將來還要一起全力以赴、應付挑戰，企業合併就像結婚，不只娶的事對方美好外表，還包括責任及義務。

台新金控董事長吳東亮（左）及新光金控董事長魏寶生（右）22日召開記者會宣布雙方對等合併，會前兩人相互禮讓入座。（范揚光攝）

吳東亮表示，接下來要開臨時股東會，決議後向金管會申請，若順利合併，對兩家金控具有重要意義，也在台灣金融史上邁出一大步，三個層面意義與責任，第一是新光人壽為先父吳火獅所創，在台灣有超過60年歷史，「新光」兩個字在台灣社會裡，代表很多人的共同感情，他的成長也是很多股東及員工及客戶的共同心血，兩家公司合併如同他大哥吳東進所說「兄弟登山、各自努力、期許登頂」，今天是距離登頂更接近一步，自己是責無旁貸、任重道遠，合併後是更有力量面對未來。

吳東亮認為，台新金與新光金合併優勢互補，綜效可期，企業文化類似，可創造良好績效，促進金融穩定，創造社會利益。第三，在全體股東支持下順利完成，將是台灣金融業首次金融合意整併先例，希望也能成為合意併購的典範，並希望未來有更多這樣案例，才能促進全體金融業成長，也才能支持台灣企業進軍全球、打國際杯，增加台灣產業競爭力，也對金融業國際化打下基礎。

吳東亮表示，台新與新光整併邁出一大步，若能順利整併，對整體金融業將邁入新的時代，這是台灣金融史上最大的購併案例，極具指標性意義。此次台新新光金融控股公司成立，有助於達到足夠規模，達成政府兩大目標，並有金融科技與資產管理優勢，讓台灣成為亞洲資產管理中心，這也是我們的願望，在台灣經濟發展中扮演重要角色。