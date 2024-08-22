菲律賓呂宋島邦阿西楠省，有位男子因和妻子爭吵後離家出走，由於男子多日未歸，再加上附近海邊出現1具半截屍體，前來認屍的妻子，發現僅有下半身的遺體穿著牛仔褲，且腿上有過敏的痕跡，認為這具遺體就是他，於是將提體領回並守靈2天後下葬，不料，下葬後3天的中午，他突然「復活返家」嚇壞眾人，事後才知道這是一場領錯屍體的烏龍事件。

據菲律賓媒體報導，邦阿西楠省一名63歲的男子愛德華多（Eduardo Gille, Sr.）因與妻子莉迪亞（Lydia）吵架後，於這個月1日離家出走，由於愛德華多已3天沒回家，讓家人非常擔心，直到4日當天，有居民在海灘發現一具僅有下半身男子的遺體，愛德華多的家人便來認屍，其妻子莉迪亞表示，由於遺體穿的牛仔褲與丈夫離家時的牛仔褲一樣，且遺體腿上的過敏痕跡與丈夫相同，讓莉迪亞認為這具屍體就是丈夫愛德華多。

一家人將遺體帶回後，為愛德華多守靈了2天，並且於7日將遺體下葬，豈料，10日中午家人驚見愛德華多「復活」回到家中，讓全部的人嚇了一大跳，當下還以為是愛德華多的鬼魂回來拜訪他們，後來才知道這是一場烏龍事件，雖然家人很高興愛德華多還活著，但也因為白白浪費下葬費用。

烏龍事件發生後，愛德華多解釋，因和妻子發生爭吵後，便直接離開至教堂待了一周；據當地警方表示，目前有2個家庭要來認屍，但為了不要讓烏龍事件再發生，將會先將下葬的屍體進行DNA檢測，來確定死者真正的家人。