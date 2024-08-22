北部搖一下！21：56東部海域規模4.1地震 最大震度宜蘭3級 22:002024/08/22 中時新聞網 陳又瑞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象署公布地震報告。（氣象署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據氣象署地震報告，晚間21時56分台灣東部海域發生規模4.1地震，深度15.2公里，震央為宜蘭縣政府南南東方37.8公里，位於台灣東部海域，各地最大震度宜3花2桃1北1。 北市加碼補助！403地震20件列管紅黃單建物快申請修繕 台灣也有慢地震！氣象署示警：加速大地震發生時間 地震喚起重建意識！「智慧都市再生系列論壇」牽成產官學界都更危老實務經驗交流 #地震 【樂齡幸福情報站】 銀髮族「卡」好康！海天逍遙遊景點大曝光 也許您會感興趣 推薦閱讀 土地銀行TCFD 獲BSI最高等級認證Level 5＋ 22:102024/08/22 財經 花蓮道路健檢！日方技術找「地下病灶」 揪177處異常 16:002024/08/20 生活 路上奇景！共享汽車「上下震動」狂搖20秒 附近駕駛全看呆 15:452024/08/21 社會 02：53東部海域規模4.3「極淺層地震」最大震度2級 03:222024/08/21 生活 09：23花蓮規模4.2極淺層地震 最大震度4級 09:382024/08/22 生活 高溫恐成災！專家呼籲以全災害概念納入災害防救法 12:492024/08/21 生活 小琉球夜遊遇「好兄弟開趴」 男星曝2秘境：鬼月特別陰 21:322024/08/22 娛樂 全聯百萬物資相挺 芥菜種會送進部落免斷糧 14:282024/08/21 寶島 擴大衛星布局 中華電信與SES簽署中軌衛星服務獨家代理契約 12:462024/08/21 科技 高美溼地「零電桿」美景有望！傳藍綠互槓割稻尾 16:232024/08/22 政治 40年老地身價翻倍 她出售時這招省百萬稅金 08:422024/08/21 財經 花蓮觀光慘！地震補助卡關 業者苦等至今一筆沒收到 12:382024/08/20 生活 地震喚起重建意識 「智慧都市再生系列論壇」都更危老實務經驗交流 20:052024/08/21 財經 人工智慧時代來臨 高雄運用AI管理公園 14:332024/08/22 寶島 20：49東部海域規模4.6地震 最大震度「新竹3級」 20:562024/08/20 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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