因應中秋烤肉需求，全聯不僅要讓中秋節慶在家烤肉成趨勢，還要成日常；循火鍋與湯底促銷原理，透過電烤盤、名店燒烤醬把名店燒烤帶回家，且進一步帶動生鮮銷售業績；根據全聯行銷部協理劉鴻徵指出，中秋節檔期烤肉 需求，生鮮業績占比可拉至最高破30％，相較全年平均生鮮占比22-23％大幅拉高比重。

劉鴻徵強調，今年中秋檔期相對好做，主要是物價漲外食貴，加上天氣太熱，所以選擇在家吃烤肉相對多數，而在家吃勢必要電烤盤，因此今年推出電烤盤選擇高達20個品項，較之以往數倍增加，在日本生鮮品占比都在50％以上，主要是日本家庭在家吃，也在家吃烤肉，所以日本超市醃漬肉一直都是常銷品，而近期日本精肉超市LOPIA來台生鮮肉品掀搶購潮，也可見台灣對在家煮在家烤的需求很大。

為使在家烤肉成日常，全聯指出，已陸續與大成、卜蜂等肉品供應商合作推出冷藏肉冷凍肉，至於醬料開發亦集中名店燒肉口味，像是原燒、胡同、一路、乾杯、日本敘敘苑等烤肉醬料，讓消費者在家烤肉也能吃出名店滋味；全聯前7月業績持續成長7-8％，中秋節檔期在優惠帶動下有望帶動雙位數成長，而大潤發亦同步促銷，估促業績有望增長1成。