其中，公股銀預期，央行最有可能調整的有二大方向，一是再次降低特定地區第二戶的房貸成數，從現行的6成，再降至5成，二是全國不分地區第二戶房貸全數降至5成。

公股銀強調，若是降低第二戶的房貸成數，對於購置第一戶的民眾不受影響，又可直接打擊投資客、投機客，更可明確導引銀行及市場整體的資金方向。