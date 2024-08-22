其中，公股銀預期，央行最有可能調整的有二大方向，一是再次降低特定地區第二戶的房貸成數，從現行的6成，再降至5成，二是全國不分地區第二戶房貸全數降至5成。

公股銀強調，若是降低第二戶的房貸成數，對於購置第一戶的民眾不受影響，又可直接打擊投資客、投機客，更可明確導引銀行及市場整體的資金方向。

《金融》郭國文：央行出手有助房價下跌 籲銀行優先放貸首購族
公股銀房貸制量 客戶等待「無期限」
《類股》限貸令掐喉 營建股黑臉續跌
#中央銀行 #公股銀 #國銀 #房貸 #銀行
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷