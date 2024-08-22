其中，公股銀預期，央行最有可能調整的有二大方向，一是再次降低特定地區第二戶的房貸成數，從現行的6成，再降至5成，二是全國不分地區第二戶房貸全數降至5成。
公股銀強調，若是降低第二戶的房貸成數，對於購置第一戶的民眾不受影響，又可直接打擊投資客、投機客，更可明確導引銀行及市場整體的資金方向。
中央銀行近期邀請34家國銀及信合社總經理座談會議，要求各銀行提出自主管理不動產貸款具體量化改善方案。公股銀分析，國內銀行存款持續成長，銀行積極去化資金，其中，房貸即是重要的資金去化管道，因現在央行已經明確指出房市需要降溫，預計央行將「鐵定」會在9月19日的理監事會議祭出新管制措施，不然若是僅藉由「道德勸說」，絕對難以達到預期成效。
其中，公股銀預期，央行最有可能調整的有二大方向，一是再次降低特定地區第二戶的房貸成數，從現行的6成，再降至5成，二是全國不分地區第二戶房貸全數降至5成。
公股銀強調，若是降低第二戶的房貸成數，對於購置第一戶的民眾不受影響，又可直接打擊投資客、投機客，更可明確導引銀行及市場整體的資金方向。
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