網紅江宛庭2017年擔任亞洲棒球比賽的開球嘉賓，因誤把球丟到二壘，被網友取了「二壘妹」的稱號，過去她曾透露想加入啦啦隊，但最終卻因失言風波告吹。擁有傲人身材的她，也時常在社群曬出美照，近日她就分享一系列比基尼泳裝照，並向粉絲喊話：「大家上次敲碗的比基尼來了！」

江宛庭22日分享多張泳池美照，只見她放下一頭秀麗長髮，穿著一套亮黃色細肩帶比基尼，周邊僅用絲料作點綴，單薄的2片布完全包不住她傲人的好身材，側身潑水的模樣更是讓勻稱腰身一覽無遺，炎炎夏日讓許多粉絲都大飽眼福。

江宛庭泳池比基尼照掀粉暴動。（圖／IG@jtw_03317）

江宛庭泳池比基尼照掀粉暴動。（圖／IG@jtw_03317）

另外一張照片她則跪在泳池中，用左手支撐在地，右手輕放在腰間，彎下身軀的姿勢大方露出胸前深邃事業線，搭配臉上的甜美笑容，整個畫面宛如一幅美麗的肖像畫，自然又不失優雅，文中她還向粉絲說道：「大家上次敲碗的比基尼江來了！還想看什麼小江，趕快留言讓我知道。」展現親民又寵粉的作風。

一系列性感辣照曝光後，立刻吸引粉絲紛紛大讚，「我沒了」、「性感小丁」、「超大冰淇林」、「太美啦」、「居然能免費看」、「Wow身材太好了吧」、「喜歡看你穿比基尼，但又喜歡妳被潑的濕濕的」、「想看第二張的背後」、「沒有比基尼的比基尼有嗎？好期待」。

事實上，江宛庭今年發行過個人數位寫真《宛美情人》，在球場上展現陽光形象的她，與泳池邊的水中女神風格完全不一樣，每每分享辣照都吸睛程度破表，讓粉絲看了鼻血直流。據了解，江宛庭曾透露想成為「樂天女孩」，2022年通過初試準備二試時，卻因拍了一部點評其他徵選者的影片，觸犯大忌被取消資格，無緣在球場邊熱舞應援。