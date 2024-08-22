近兩日市場聚焦全球央行年會，今年年會的主題是「重新評估貨幣政策的有效性和傳導」，聯準會主席鮑爾將於23日（台北時間）晚間10點就經濟前景發表講話，這將是會議的一大亮點。FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，市場目前預期鮑爾將發表對通膨放緩並有望達到2％政策目標充滿信心的看法，同時也會關注勞動力市場疲弱和經濟下行風險等。假如鮑爾看法較為鴿派，相信將可進一步提振降息預期，利好金價和美股。

楊傲正進一步表示，從日線圖來看，目前金價在高點徘徊，假如受到降息預期提振，金價在技術上有持續向上的潛力。上一次降息週期開始點是在2019年7月30至31日，在該日期點前的一個月從1,400水準上漲至最高1,453水準，在降息後的一個月更進一步漲至最高1,555水準，反映降息前後的金價波動性都非常強，美元走弱下金價在降息憧憬下走勢明顯，在目前歷史高點下相信仍有望進一步漲至2,600美元關口。