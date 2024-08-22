烏克蘭議會國家安全、國防與情報委員會素有「女督軍」之稱的女議員別祖格拉亞（Mariana Bezuglaya）上個月自人民公僕黨退黨後，依然不改大砲性格，連日狂轟烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi），字裡行間間接證實了許多外國軍事專家的擔憂。她指出東部前線部隊數個月前不斷提出的警告都被無視了，庫斯克豪賭，導致整個東部縱全陷入危險，而同樣的問題也一樣發生在庫斯州。

2024年6月28日起至8月22日，波克羅夫斯克方向的動態。（翻攝自烏克蘭國防部Deep State開源圖資）

別祖格拉亞週二（20日）於社群媒體貼文表示：「今天，我們在烏克蘭最高拉達（議會）進行了一次相當成功的會議，但我無法不擔心頓涅茨克州的局勢。我們的部隊正在從那裡撤退，整條前線陷入困境，彈藥供應不足，俄軍正穿越無人守衛的防禦工事。在這種情況下，敵軍佔領波克羅夫斯克（Pokrovsk，又譯紅軍村）只是時間問題，而托列茨克（Toretsk）也即將迎來最後的日子。

看起來我們正在放棄頓涅茨克（Donetsk）——這片自戰爭開始以來已經整整11年的戰場，是成千上萬的烏克蘭人為保衛國家而犧牲的土地。然而，一旦波克羅夫斯克淪陷，敵軍將直逼巴甫洛格勒（Pavlohrad），那裡完全沒有任何防禦設施，再往後就是第聶伯羅。托列茨克的失守將直接威脅到克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）地區，甚至是哈爾科夫州。然而，目前頓涅茨克州的行政邊界卻沒有任何防衛設施。」

我感到震驚，請原諒我的失態。總司令瑟爾斯基似乎將戰爭帶入了二戰時期的機動戰階段，整個（頓涅茨克）區域的得失成為了賭注，但這樣的策略代價巨大，前景不明。我相信他自己也沒有明確的答案，這完全是一場『成敗在此一舉』的豪賭。戰爭中的意外仍在發生，烏克蘭版的朱可夫機動戰略還在進行。」

別祖格拉亞週四（22日）於社群媒體貼文表示：「昨天，在烏克蘭最高拉達國防與情報委員會的聽證會上，新任國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）自《動員法》通過以來首次出席。我向他提出了有關「新建非戰鬥部隊」及「擴編指揮部」的問題，這些部隊擴編是基於新通過的法律所增加動員人數，而不是加強現有的戰鬥旅。當我問到誰批准了瑟爾斯基的這一決定。很遺憾，除了提及軍方需求和「預備役」這個神奇詞語外，部長沒有給出具體回應。

因此，我懇請大家看下我在6月28日發的貼文，這是基於與前線戰鬥部隊的交流而撰寫的。前線的聲音幾乎完全未被考慮，導致了今天的災難。這場災難在波克羅夫斯克方向和整個頓涅茨克州尤其明顯。

遺憾的是，這些問題在庫斯克州也同樣嚴重。這場危機正是由於『一個人』決策導向的問題，他目前已經在烏克蘭武裝部隊中集權，並將一切都變成了蘇聯時期的步兵戰術。」