現年72歲的頂中街轎班促進會總幹事高人皇，身為老轎班的他拿到人生首張一卡通就是七角頭一卡通，開心不已。（謝佳潾攝）

甲辰正科東港迎王平安祭典將於9月28日登場，除廟方如火如荼準備外，在地觀光業者也使出渾身解數參與其中，當中謝姓觀光業者為推廣東港獨有的轎班文化，特以「七角頭」為主題自製一卡通，並將首張成品送給現年72歲的頂中街轎班促進會總幹事高人皇，身為老轎班的他拿到人生首張一卡通就是七角頭一卡通，感到意義非凡、開心不已。

近年東港迎王在地方與屏東縣政府的努力下，成功將傳統文化與觀光做結合，當中在地經營伴手禮店的謝貴蘭一家人，不僅因而愈來愈了解迎王文化，更是迷上東港獨有的轎班文化，她說，其實迎王很多地方都有，但七角頭的轎班文化只有東港才有。

甲辰正科東港迎王平安祭典將至，謝姓觀光業者為推廣東港獨有的轎班文化，特以「七角頭」為主題自製一卡通，並送給老轎班作紀念。（謝佳潾攝）

她認真介紹道，七角頭是代天府的轎班，各個角頭的職務都不同，因此以7種顏色做區分，黃色代表大千歲、粉紅是二千歲、黑色是三千歲、綠色是四千歲、紫灰色是五千歲、白色是中軍府、藍色是溫王爺，而轎班不僅是世襲制，更是種榮譽感。

但她也不諱言，也許是因為七角頭平常比較不常看見，只有在迎王期間出現，所以每到迎王時關注七角頭的人並不多，除了東港人之外，很多人並不知道七角頭的人文，這讓她覺得很可惜，她認為七角頭無私的奉獻與傳承的精神應該要讓大家知道。

為此，在上科迎王時，謝貴蘭就以七角頭為主題自製徽章文創品，成功引起話題，她開心道，有很多轎班到店裡詢問七角頭徽章，他們都說，「沒想到會有人注意到七角頭」，這句話讓她知道自己做對了。

3年過後，今年又迎來新的一科迎王年，謝貴蘭持續為七角頭自製文創品、推廣七角頭文化，而這次她推出更實用的一卡通，不僅讓年輕的轎班人員再次驚豔，更讓老一輩的轎班人感動不已，謝貴蘭貼心地將七角頭一卡通送給多位「迎王老師」。

她強調，做這些文創品的初衷，就是為七角頭做紀錄，所以她特別把首張成品送給頂中街轎班促進會總幹事高人皇。收到禮物的高人皇開心不已，他說，他身為72歲的老轎班，只是覺得這是自己的責任，沒想到會有人這麼在意他們，他沒用過一卡通，這張七角頭一卡通是他人生的第一張，太有意義了，他坐車買東西都要帶著，「炫耀一下」。