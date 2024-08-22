今年前六個月亞洲多個市場如日本、韓國、大陸、台灣、馬來西亞、新加坡、泰國和越南等的出口成長高於去年同期。科法斯近期更調高台灣經濟成長率，科法斯北亞地區經濟學家譚俊譽 (Junyu Tan)表示，由於出口和內需仍維持穩健的增長動能，因此，科法斯對2024年台灣經濟成長的預測上調至3.9％。雖然目前市場對傳統電子業的市場需求尚未出現顯著回升，但AI驅動的強勁出口一定程度上對沖了傳統電子業的低迷需求。

譚俊譽表示，台灣在內需市場方面，資本支出增加強勁也緩解了民間消費放緩的影響。儘管金融市場對於美國聯準會在9月進行降息已達成共識，但科法斯預期台灣央行2024年全年將維持政策利率在2.0％，3月進行了預防性升息，民間消費的韌性及地緣政治局勢的擾動使得物價仍面臨上行風險。中長期而言，儘管美國製造業回流的趨勢仍將持續，但台灣在高階晶片製造的主導地位應有助於維持其在全球晶片供應鏈的競爭力。