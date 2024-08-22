近期已掛牌或即將掛牌的4檔債券ETF分別是群益優選收益非投資等級債券ETF基金（00953B）、兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(00957B)、永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金（00958B）及大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金（00959B）等。

國際央行年會近2日美國的傑克森洞舉行，市場聚焦在美國聯準會對於貨幣寬鬆政策的態度究竟有多積極，也將決定聯準會後續降息的節奏。由於目前處於降息前的利率高原期，除了透過短年期債券鎖住高利降低波動之外，因長天期債券價格對於利率相對敏感，近期有2檔債券ETF都投資在15年期以上債，另2檔債券ETF分別是投資級債ETF以及非投資級債。

近期陸續有較多法人建議投資人可以拉長債券存續期，大華投等美債15Y＋經理人郭修誠以(00959B)指出，因市場利率與債券價格呈反向關係，存續期間越長的債券，價格受到利率漲跌幅度的影響就越大。若某檔債券的存續期為12年，當同年期的利率調降1％時，該檔債券的價格就有約12％的上漲空間。

永豐ESG銀行債15Y＋（00958B）基金經理陳鎮平表示，而銀行是被高度監管行業，財務體質更佳，屬於類公債，但其收益率比公債更高，違約率卻比非投資級債低，採月配及10元面額，主要是為吸引小資存債族。