台中大遠百「2024韓流魅力 盡在遠百」為期13天的韓國物產展，自今（22）日起熱鬧登場！台中大遠百表示，本次展覽風格以韓國最具代表性的世界文化遺產「景福宮」為主軸，將現場打造韓國傳統文化氛圍，讓消費者沈浸式體驗韓式懷古風情，也集結經典人氣小吃、韓系必備好物、買一送一等促銷活動，開幕首日吸引了不少民眾搶先嘗鮮。

今日開幕活動，由遠東百貨營運長林彰豐、AT韓國農水產食品流通公社長金顯鎬、遠東百貨超市餐飲部協理陳佑任及台中大遠百店長藍卓成，帶領賓客一起在代表性的「景福宮」前為消費者揭幕，同時推薦道地風味韓國小吃、道地伴手禮。

台中大遠百表示，本次開幕活動邀約台中向上跆拳道館，結合跆拳與韓流舞曲的武舞合一、還有韓系好聲音小花樂團，帶給民眾療癒好聲音及台中大遠百員工組成的舞團炸翻全場；此外，更邀請財團法人台北市失親兒福利基金會演唱韓國詩歌，一同感受這群青少年對夢想的堅持與熱情。

台中大遠百不忘落實企業社會責任，由台中大遠百吉祥物花寶寶與遠東百貨營運長林彰豐攜手進行公益捐贈，將韓國展美食點心親手贈予失親兒福利基金會台中服務處學員們，也象徵祝福「韓流魅力，盡在遠百」韓國物產展圓滿成功！

這次韓國物產展集結多項超人氣韓國美食，知名品牌Seoul Ho！獨家快閃，主打拉絲起司吉拿熱狗，酥酥脆脆的吉拿棒，裡頭包裹著熱狗，淋上醬汁，配料豐富、口感多層次；韓龍推出韓味炸雞、辣炒年糕，讓消費者邊逛街邊享受美食；FH豐健烘焙坊主打軟餅乾可頌、扁可頌冰淇淋。不僅有韓國風味美食，還有各式的美妝、生活日用品在現場展售。

台中大遠百表示，除將道地的韓國美食與消費者分享外，並祭出滿額送好禮，凡於韓國展會場持遠百APP／HAPPY GO卡單筆消費滿999元（含）以上，即贈海苔酥乙包；消費滿599元（含）以上立即參加電子抽獎，有機會獲得首爾來回機票乙張；假日則推出乾杯王喝啤酒大賽及暖呼呼蔘雞湯五感體驗，邀消費者享用多樣韓國道地小吃美食，同時也能體驗韓國不同文化。