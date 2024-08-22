韓國富川市一家飯店發生火災，至少6名住客喪生。

《朝鮮日報》報導，周四（22日）晚間7時39分左右，位於富川市的一家酒店發生火災，造成6名住客喪生。死者中包括一些在心臟驟停狀態下接受心肺復甦術並被送往醫院的住客。此外，據報導共有11人受傷，其中3人傷勢嚴重。消防當局正在持續進行救援和搜尋行動，傷亡人數可能會增加。

根據京畿道消防災難本部的資料，發生火災的酒店共有9層樓，地下有2層，擁有64間客房。火災發生時，酒店內有23名住客，主要集中在7至9層之間。一名目擊者向119報告稱「8樓客房冒煙」，隨後接獲了22起類似的報告。目前已知火災發生的客房內並沒有住客。

韓國京畿道酒店火災（摘自社群媒體X）

韓國京畿道酒店火災（摘自社群媒體X）

消防部門於下午7時42分啟動第一響應，調派當地消防隊的所有人員和設備。到7時57分，發出了第二響應級別的警報，動員了150多名人員和約40輛消防車進行滅火工作。第二響應級別是動員當地消防隊及附近5至6個消防隊的人員和設備的警報。

雖然火災始於8樓的一間客房，並未蔓延至整個酒店，但建築內部充滿黑煙，造成了重大傷亡。大多數受害者被認為來自8樓。在救援過程中，部分住客在跳下消防隊員在外部設置的氣墊時受傷。

消防當局正在進行滅火的同時，派遣救援人員進行人員救助和搜尋。一旦火勢得到控制並完成救援行動，才會對火災原因進行調查。