中國大陸製作3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日上線後狂燒，同時上線玩家突破220萬人，登排行榜亞軍、超越《幻獸帕魯》，引發現象級熱議。雖然有部分偏激網友罵「喜歡陸製遊戲的滾出台灣」，但掩不住正面評價光芒。就有PTT鄉民列出大陸「一年一個突破」頻率的20個代表作，包括大疆無人積、比亞迪電動車、華為通訊、高鐵網路、抖音等的成功，反觀台灣則是200億數發部點麵線、巴西雞蛋、跳票風電，怎能不失望？

《黑神話：悟空》討論度爆火，引發正反熱議。有網友在PTT八卦板問卦「為什麼台灣除了半導體，其他都在沒落？」一位鄉民回文指出，台灣過去20年來看不起對岸，覺得對岸的產品差、喜歡抄襲、沒有原創、沒品牌之類的。以前喜歡用我們有台積電來說嘴，現在還是用一樣的老哏。

該鄉民強調，「對岸的確很多需要改進改善的，但一年一個突破的頻率，舉二十個我覺得比較明顯的代表作」：

1.電商互聯網/淘寶系 京東 拼多多 騰訊

2.行動支付/ 支付寶 微信支付

3.無人機 / 大疆

4.電動車 / 比亞迪

5.風電 光電 / 世界第一

6.遊戲 / 黑悟空 原神

7.動漫 / 一人之下 大魚海棠 長安三萬里

8.影視app 二次元文化 / bilibili 愛奇藝 芒果 優酷

9.5G通訊 / 華為

10. 數位硬體生態 / 小米 vivo oppo

11. 基建

12. 網路文學 / 5.5億用戶規模

13. 高鐵網路建立並外銷

14. 運動項目突破歐美壟斷 / 游泳擊劍穩定拿牌

15. 航空 / 國產C919 空中客機商業首航 敢挑戰波音空客壟斷就給讚

16. 航太發展/ 登月背面 太空站

17. app成功出海 / SHEIN 抖音

18. 攻克圓珠筆頭生產技術 / 太原鋼鐵

19. 全世界十大電池公司 / 中佔六家, 寧德時代居首

20. 外賣跑腿產業 / 美團 餓了嗎

「時間久了，就全面看不到車尾燈了！」該鄉民直言，麥肯錫說中國大陸將全力發展2025十大重點產業，人家說到做到。就說你在2004年的時候，可以預見上面哪一個產業/公司的成功？所以，不要怪為什麼對台灣失望，就拜託請舉一個台灣在最近二十年來的產業成功突破？一個就好！

另一個網友則在黑悟空的討論串中提到，當台灣嘲諷中國用大資本開發震驚全球的遊戲時...我們來簡單比較一下：

大陸，4年，20億，全球第二的3A遊戲

台灣，4年，200億，數發部的點麵線系統

台灣，0.5年，5億，沒合約且不知下落的巴西雞蛋

台灣，8年，9000億，跳票的國產化風力發電機

台灣，1年，16.5億，突然得標卻倒閉的快篩小吃部

台灣，2年，81億，前鎮漁港史詩級翻修

台灣，10年，5645億，不缺電的電網強韌計畫

該網友直呼：世界怎麼跟得上台灣？粉專「人一綠 腦堪慮」也做了比較圖，直酸：中國大陸6年多花了近20億台幣，開發出《黑神話：悟空》；台灣不到2年花了超過200億台幣成立數發部，開發了點麵線。「厲害了，我們國家真有錢，豈是中國大陸能比的？」