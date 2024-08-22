美國2024總統大選再過不到3個月就要投票，共和、民主兩大黨積極造勢拉攏選民，除了抨擊對手缺失、端出政策牛肉，「名人背書」也是一大利器。社群平台出現近期一些指標人物「表態相挺」畫面，例如流行歌后泰勒絲支持川普、電影紅星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）穿著力挺賀錦麗的上衣。這些精美圖像甚至連候選人官方帳號也蒐集張貼。經過事實查核為假造的圖片仍廣為流傳，成為網軍廣布混戰種子的最新武器。
美國有線電視新聞網（CNN）周四（22日）報導，無黨派立場的非營利教育組織「新聞素養計畫」（News Literacy Project）研究人員表示，2024年大選競選活動的虛假表態聲明至少數十則，近日在社群媒體炸開，見光率大增，挺川普、反川普、支持拜登、反拜登、支持賀錦麗的都有。
「新聞素養計畫」記錄選舉相關錯誤訊息內容超過550則，最新、最引人注目的一則在上周末出現，代表共和黨問鼎白宮的前總統川普（Donald Trump）17日在他投資成立的社群平台「真實社群」（Truth Social）官方帳號貼了4張圖片，其中1張主角是打扮成「山姆大叔」的流行天后泰勒絲（Taylor Swift），背景是美國國旗，她朝鏡頭伸出食指，畫面寫著「泰勒絲要你投給川普」；其他3張則是女性身著「絲粉挺川普」（Swifties for Trump）T恤的圖片。川普帳號轉發這4張圖片，簡單寫了「我接受！」（I accept!）。
泰勒絲以前曾公開抨擊川普在總統任內「煽動白人至上與種族主義的火焰」，她在2020年大選支持拜登，但2024年大選尚未表態。「新聞素養計畫」分析川普這則貼文圖片，泰勒絲那張顯然經過拼貼捏造，其他3張圖片之中有1張是穿著「絲粉挺川普」的白色T恤的年輕女孩，這張較有可能為真。
非營利組織CivAI聯合創辦人韓森（Lucas Hansen）認為，其他2張顯示大批川粉笑容滿面的圖片，畫面成色極佳、畫質超好、人物個個相貌出色，還運用了散景（bokeh，焦距以外的部分失焦）、背景模糊的手法。這些都是AI生成圖像的特徵。
「新聞素養計畫」周四推出錯誤訊息儀表板，追蹤有關總統大選的幾大類政治假訊息，包括陰謀論、候選人政策觀點、假造的支持動態，資料庫會定期更新。「新聞素養計畫」資深經理艾凡（Dan Evon）說，若在網路上看到名人穿著帶有確切政治訊息的衣服，很可能就是假造的圖片。
「新聞素養計畫」向CNN透露，經過分析，大約10%的病毒式散播貼文包含了假造的支持訊息，例如美式足球職業聯盟NFL綠灣包裝工隊明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）、資深男星摩根費里曼（Morgan Freema）、搖滾歌手「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）的公開支持或冷言冷語。
大型社群平台陸續撤銷了減少危險錯誤訊息傳播的編制與政策，假造的相挺訊息大增，X（前身為推特Twitter）情形最嚴重。X的AI聊天機器人Grok也令問題加劇。擁有臉書（facebook）、IG的Meta集團也裁撤了選舉誠信團隊的部分員工。
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