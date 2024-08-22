川普在旗下社群媒體開設的官方帳號日前張貼假造的泰勒絲相挺圖片，遭受批評。

美國2024總統大選再過不到3個月就要投票，共和、民主兩大黨積極造勢拉攏選民，除了抨擊對手缺失、端出政策牛肉，「名人背書」也是一大利器。社群平台出現近期一些指標人物「表態相挺」畫面，例如流行歌后泰勒絲支持川普、電影紅星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）穿著力挺賀錦麗的上衣。這些精美圖像甚至連候選人官方帳號也蒐集張貼。經過事實查核為假造的圖片仍廣為流傳，成為網軍廣布混戰種子的最新武器。

美國有線電視新聞網（CNN）周四（22日）報導，無黨派立場的非營利教育組織「新聞素養計畫」（News Literacy Project）研究人員表示，2024年大選競選活動的虛假表態聲明至少數十則，近日在社群媒體炸開，見光率大增，挺川普、反川普、支持拜登、反拜登、支持賀錦麗的都有。

「新聞素養計畫」記錄選舉相關錯誤訊息內容超過550則，最新、最引人注目的一則在上周末出現，代表共和黨問鼎白宮的前總統川普（Donald Trump）17日在他投資成立的社群平台「真實社群」（Truth Social）官方帳號貼了4張圖片，其中1張主角是打扮成「山姆大叔」的流行天后泰勒絲（Taylor Swift），背景是美國國旗，她朝鏡頭伸出食指，畫面寫著「泰勒絲要你投給川普」；其他3張則是女性身著「絲粉挺川普」（Swifties for Trump）T恤的圖片。川普帳號轉發這4張圖片，簡單寫了「我接受！」（I accept!）。

The man is melting down in real time.



First he claimed a real on camera crowd for Harris was AI generated.



And now he is posting AI generated fake pics of non existent Swifties for Trump with "I accept". pic.twitter.com/XHPDQjw92H — Gaurav Sabnis (@gauravsabnis) August 18, 2024

泰勒絲以前曾公開抨擊川普在總統任內「煽動白人至上與種族主義的火焰」，她在2020年大選支持拜登，但2024年大選尚未表態。「新聞素養計畫」分析川普這則貼文圖片，泰勒絲那張顯然經過拼貼捏造，其他3張圖片之中有1張是穿著「絲粉挺川普」的白色T恤的年輕女孩，這張較有可能為真。

非營利組織CivAI聯合創辦人韓森（Lucas Hansen）認為，其他2張顯示大批川粉笑容滿面的圖片，畫面成色極佳、畫質超好、人物個個相貌出色，還運用了散景（bokeh，焦距以外的部分失焦）、背景模糊的手法。這些都是AI生成圖像的特徵。

「新聞素養計畫」周四推出錯誤訊息儀表板，追蹤有關總統大選的幾大類政治假訊息，包括陰謀論、候選人政策觀點、假造的支持動態，資料庫會定期更新。「新聞素養計畫」資深經理艾凡（Dan Evon）說，若在網路上看到名人穿著帶有確切政治訊息的衣服，很可能就是假造的圖片。

🚨 NEW, timely resource: NLP's Misinformation Dashboard: Election 2024



💡 This tool collects examples of viral election-related rumors, bringing trends into focus & empowering you to identify & resist falsehoods.



📌 Bookmark: https://t.co/LyhHkwNydr#Election2024 pic.twitter.com/vLZGJLu5CT — The News Literacy Project (@NewsLitProject) August 22, 2024

「新聞素養計畫」向CNN透露，經過分析，大約10%的病毒式散播貼文包含了假造的支持訊息，例如美式足球職業聯盟NFL綠灣包裝工隊明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）、資深男星摩根費里曼（Morgan Freema）、搖滾歌手「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）的公開支持或冷言冷語。

大型社群平台陸續撤銷了減少危險錯誤訊息傳播的編制與政策，假造的相挺訊息大增，X（前身為推特Twitter）情形最嚴重。X的AI聊天機器人Grok也令問題加劇。擁有臉書（facebook）、IG的Meta集團也裁撤了選舉誠信團隊的部分員工。