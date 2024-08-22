巴基斯坦聯邦調查局(Federal Investigation Authority,FIA)在星期二逮捕了一名男子，據稱，該男子在網路散佈仇恨的假消息，加劇了英國街頭騷亂。

CNN報導，FIA表示，造遙者是一位X 平台用戶，他的帳號名為 @Channel3Nownews ，他開了一個討論串「分享關英格蘭紹斯波特(Southport)發生的事件的影像」，他之後發布一篇標題「一名17歲的青少年因涉嫌刺傷事件而被捕」，他在內文中提到「此人是一名穆斯林」的虛假說法。

警方確認調查局的說法，並公布他的姓名，該男子名叫法爾漢·阿西夫 (Farhan Asif)。警方告訴CNN，阿西夫受審時表示，他也是轉貼的，是從英國社交媒體上複製該說法，然後貼到自己的平台，他坦承自己沒有查證。

一名警官也透露，在審訊過程中發現，阿西夫相當積極經營自己的平台，主要發布美國、英國和澳洲的故事，看起來都像獨家內幕，以便他能夠獲得這些國家的線上流量，以此賺取平台分潤。警方表示，阿希夫承認他每個月可以賺到近千美元。

騷亂發生後，英國警方發表聲明，阿西夫聲稱他刪除了這篇報導並立即道歉。但是相關的網路調查已經展開。

這起事件起因於上個月底，在英國北部小鎮紹斯波特(Southport)發生一起針對女孩的刺殺事件，釀成3死10傷。隨後網路上傳播，行兇者是穆斯林非法移民，這釀成，英國十多年來最嚴重的混亂。抗議者認為外來移民，尤其是穆斯林造成了英國的危險，持續上街頭抗爭，甚至攻擊清真寺與穆斯林。