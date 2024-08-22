以台新金昨天收18.8元、新光金收12.45元，相當於是1月新光金可以換到0.6622股的台新金，但結果是以0.6022比1換股，這樣的結果，明天台股開盤後，不是新金光股價要向下砍9％到約11.32元，就是台新金股價要大漲至20.67元慶祝。
雙金配董事會通過後，兩家公司預計將於10月9日名開股東臨時會，若一切順利完成合併，則新光金將與股號2888同步將走入歷史。
台灣金控史上第二件合併案-「新新併」，終於在今（22）日董事會通過，雙方達成1股新光金（2888）換0.6022股的台新金（2887），然以對比於昨日兩家金控停牌前收盤價各12.45元及18.8元，新光金等於折價約9％，明天兩檔恢復交易後，到底是新光金要跌還是台新金要上漲？
以台新金昨天收18.8元、新光金收12.45元，相當於是1月新光金可以換到0.6622股的台新金，但結果是以0.6022比1換股，這樣的結果，明天台股開盤後，不是新金光股價要向下砍9％到約11.32元，就是台新金股價要大漲至20.67元慶祝。
雙金配董事會通過後，兩家公司預計將於10月9日名開股東臨時會，若一切順利完成合併，則新光金將與股號2888同步將走入歷史。
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