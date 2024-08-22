台灣金控史上第二件合併案-「新新併」，終於在今（22）日董事會通過，雙方達成1股新光金（2888）換0.6022股的台新金（2887），然以對比於昨日兩家金控停牌前收盤價各12.45元及18.8元，新光金等於折價約9％，明天兩檔恢復交易後，到底是新光金要跌還是台新金要上漲？