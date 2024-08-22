振宇五金（2947）總經理洪國展指出，在官網、蝦皮與momo等網購平台串連OMO下，今年上半年會員數大增逾18％，已超越53萬人次，且會員消費額相對非會員高出23％之多，也帶動上半年獲利年增近65％，毛利率維持在38％以上。

振宇五金上半年稅後盈餘為3,378萬元，年增64.99％，每股盈餘為1.75元，展望下半年仍持續展店，洪國展指出，目前全台店數已達81家，距離2026年衝破百家已不遠。

洪國展表示，第3季是颱風季節，修繕需求相對推升，也是五金行業營運旺季，營收表現可望超越第2季，以7月來說，合併營收1.86億元、年增9.28％，累計1至7月合併營收達12億2481萬元，較去年同期成長10.15％。

而在展店方面，8月繼太平長億店新店開幕以及沙鹿鎮南店搬遷重新開幕後，預計9月底前開出楊梅中山店，成為全台第83間門市，洪國展表示，下半年度將於北部和南部持續擴展新門市，預計2024年度達到85家門店，穩健邁向2026年百家門店目標。

數位布局方面，截至上半年，會員數相較去年同期增長18.19％，總會員數達53萬6423人，在年齡層部分集中30-50歲，洪國展認為，相較特力屋的DIY族群、小北百貨的生活百貨族群，振宇五金兼具專業師父與家庭顧客的優勢，且全台直營門市，可針對購買五金零件件數享有優惠或批發價，加上近年隨著台灣建物屋齡老化，以去年統計，30年以上屋齡全台占比過半，使得修繕五金千億商機市場，逐年推升。

下半年更計劃推出全新的購物車網站以OMO整合策略，結合線上購買與門市取貨服務，藉由全新購物車網站的推出，進一步提升線上營收和增加門市流量，以及透過持續增長的會員數擴展市占。