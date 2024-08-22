韓劇《無路可走：輪盤賭》邀來趙震雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、李光洙及許光漢等大咖飆演技，除了精彩的動作戲和博弈心理戰，下達200億韓元懸賞金的幕後主謀「蒙面男子」的真面目也終於現身，而他的出現也讓這場噬血獵殺遊戲變得更為詭譎，讓完結篇迎來前所未有的最高潮。許光漢飾演的殺手「微笑先生」觀眾本以為已領便當，沒想到卻突然驚喜現身。

趙震雄在劇中化身刑警「白仲植」，為了拯救命在旦夕、慘遭綁架的女兒不惜強行擄走重刑犯「金國浩」（劉宰明飾），卻引來更多殺身之禍，劇末片尾畫面也隱藏一顆大彩蛋，正當這場讓全市瘋狂的獵殺遊戲看似落幕，「微笑先生」意外出現撲殺大群保鑣，並用英文嗆聲撂下髒話要對手「X的別擋我的路」，更威脅道「請放棄找他，不然我會殺了你和你愛的所有人。」

許光漢的笑容令人毛骨悚然，再展反差魅力，隨著本週低調入伍當兵，粉絲也表示要多刷幾遍《無路可走：輪盤賭》，而在最新釋出的幕後製作花絮中，許光漢也分享與韓國前輩們的交手心得：「在現場很長的時間都會覺得，哇！看他們演戲是很幸福的一件事情。」與許光漢帶來精采動作戲的金武烈也表示：「和許光漢合作，因為語言不通原本有點擔心，但果然演員不愧是演員！」

《無路可走：輪盤賭》全8集已於Disney＋ 獨家上線。