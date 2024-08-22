新新併今日成案，面對中信金可能殺出，台新金董事長吳東亮22日表示，與辜家是兩代交情，先前消息傳出後，他曾跟對方大股東（辜仲諒）接觸過，他其實希望大家和平共處，但對方會怎麼做，他也不知道，也很努力要想說服對方，但可能還沒辦法達成，不過他會很努力在臨時股東會促成新新併，也希望小股東支持新新併。

台新金總經理林維俊形容，中信金提出非合意併購「像天邊的彩虹」，目前還看不到，而新新併就像「桌邊的牛排」，新光說要三分熟，台新就端出三分熟，已經討論很久，而台新與新光兩邊的高階經理人都互相熟識，台新開行時也很多是新光來的人，強調合併後保留新光這個名字，也是一種記憶的保留。

林維俊指出，他不太理解中信金的動作，一般來說若要啟動非合意併購，不須重訊，台新與新光有共同的dna及文化背景，更是幾經討論後才決定合併，然中信金其實並沒有對新光金實地查核過，卻直接說要非敵意併購，這顯然也有違公司治理原則。

對於換股比例爭議，吳東亮表示，除了看新光金股東這邊，也要看台新金股東，兩邊都不能有一邊受傷，這個合併案才走得下去。林維俊則解釋，股價不能光看一天，事實上新光金過去股價並不好，也是因為經營集團努力，交出不俗成績，帶動股價飛揚。