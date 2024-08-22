不少群族都存有特定的刻板印象，因此被標籤化。一名網友分享，觀察台灣近年整體社會風氣，覺得台灣人越來越「隨便」，待人處事沒有細節、敷衍了事，引起眾人討論，不少人更感慨「隨便」標籤早已根深柢固，從交通亂象就顯而易見。

原PO近日在PTT有感而發，直言現在要給台灣人一個標籤，就是「隨便」，台灣人變得越來越沒有拘束，一種完全沒有細節、模糊的種族。舉例像是車隨便停、事情隨便做、法律隨便判。如今這種隨便沒有細節、沒有質感的態度，似乎成為台灣現在的氛圍，「你們覺不覺得台灣人越來越『隨便』？」

貼文引起眾人共鳴，「台灣人：隨便你怎麼說，沒差」、「確實有感」、「就整個89化了！就隨便了啦」、「沒有文化，沒有傳統，沒有規矩」、「最近車隨便停的情況多到不可思議」、「日治餘惠已經殘存無幾，現在融合東南亞跟南亞風」、「所以工業就是搞不到日本水準」。

也有人感慨「隨便」風氣存在已久，「你現在才發現也還算不錯」、「本來就很隨便啊， 不信你看交通」、「一直都很隨便，不是現在」、「就民族性，差不多先生」、「應該說這個標籤從來沒撕掉過，也不想撕掉吧」、「怎麼會有錯覺？台灣何時嚴謹過」。