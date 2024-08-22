科技業工程師的高薪雖然為人嚮往，不過其高壓、血汗的性質也讓不少人卻步。一位網友近日好奇，跟其他國家相比，我國工程師普遍被讚具備高度責任感和抗壓性，「台灣什麼樣的文化，創造出了更有責任感和更具抗壓能力的工程師？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛指出，其實關鍵就是其他工作薪水低，以及房貸等各種生活成本太高。

原PO在PTT發文表示，雖然台灣人愛酸工程師奴性高、血汗、輪班星人，但這也表現出台灣工程師擁有更好的責任感和抗壓性，很多工程師即使工作辛苦，還是以工作為傲，且這種團結鞏固國安，創造了日本、美國難以複製的奇蹟，讓原PO忍不住好奇，「台灣什麼樣的文化，創造出了更有責任感和更具抗壓能力的工程師？」

對此，許多網友紛紛回應，「房貸啊，小孩不用喝奶不用買房，我也想開除老闆」、「房貸和家庭…」、「為了錢甘願當奴隸啊，還能是什麼」、「房貸啊，而且小孩花費也是很可怕的，不婚不生真的輕鬆多了」、「做專題熬論文，正是奴性養成的關鍵，學貸車貸房貸，養家餬口，當然要死命撐著！」。

不少人則指出，如果其他行業薪水高，自然能跟科技業競爭，「說到底還是其他家薪水太低，為啥美國博士不輪班，隔壁不用輪薪水更高，我幹麻勒？」、「單純因為高比例優秀的人材投入這個領域罷了，如果其他領域同樣努力能拿到同等薪水，你會看到各行各業各種神人突然大量出現」。