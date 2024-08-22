交通部長李孟諺爆出長達10年之久的不倫戀，多張親密合照曝光。李孟諺坦承婚外情並道歉請辭，成為上任僅92天的短命部長。媒體人吳子嘉質疑，這就是黨內鬥爭，主要是修理賴清德。媒體人張禹宣則表示，賴清德的作風跟蔡英文不一樣，賴清德是只要有汙點，當斷則斷、能捨則捨，所以馬上開除李孟諺。而前總統蔡英文是不管這種事情的。

張禹宣22日在《董事長開講》網路直播節目中表示，這是已經過去的往事，李孟諺常帶著大陸籍女子同進同出，所以大家早就知道這事情了，兩個人也早就分手了。而這個時間點拿這種東西來爆料，來咬李孟諺，顯然是對賴清德而來。

吳子嘉認為，這就是黨內鬥爭，李孟諺跟小三在一起10年，相片早就在人家手上，等時間一到就丟出來，並把這件事弄得像是民眾黨主席柯文哲丟出來的，來轉移焦點，他質疑是民進黨內部做的，主要是修理賴清德。

張禹宣接著表示，這就是性格不同，前總統蔡英文以前遇到這種事，例如王必勝，都升官，蔡英文是不管這種事情的。但是賴清德要跟蔡英文做一個差異化，他的作風跟蔡英文不一樣，只要有汙點，當斷則斷、能捨則捨，所以馬上開除李孟諺。這不是小題大作，而是為了做產品差異化，有人是死皮賴臉留在上面，他則是當斷則斷。