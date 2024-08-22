近日網路流傳變頻冷氣開開關關更耗電，更有人自稱家中冷氣連開24小時，電費也沒多少。但台電今（22）日出面闢謠，假如長時間出門，變頻冷氣一定要關；且根據實驗結果，民眾外出時間若低於30分鐘，才需要考慮不關冷氣。

台電副總陳銘樹在粉專《台電電力粉絲團》拍片提到，最近江湖有個傳說，裝了變頻冷氣，民眾可以出門10小時都不關，而且更省電。他怒轟，「這絕對不行，這是哪個詐騙集團放出來的假消息！」

陳銘樹指出，變頻冷氣雖然比較省電，但如果出門10小時不關機，還是會耗電傷荷包。且根據台電實驗，如果民眾出門是短時間，大概30分鐘內，才可以考慮不關冷氣，如果時間超過30分鐘，關冷氣才能省電跟省荷包。

此外，台電粉專過去也提醒，老舊的窗型定頻冷氣是吃電怪獸，但如果更換分離式變頻冷氣，還是要注意4個重點，分別是冷氣噸數是否適宜、室外機安裝位置、有無定期清潔保養、使用時間長短，否則「換了變頻還是變貧」。