南屯區13期重劃區與北屯區14期重劃區，堪稱南台中與北台中近年來最熱門的新興重劃區，其中，13期目前已吸引大陸、國泰（2501）、惠宇、豐邑、鉅虹、順天（5525）、國聚、中陽、登陽等開發商購地卡位，今年開始掀起推案熱潮！中市府打鐵趁熱、繼今年3月標售13期、14期抵費地後，9月19日將再度標售13期共212筆抵費地，總底價高達390億元，預料將再度掀起開發商的搶地熱潮。

事實上，13期已成為台中房市新戰場！其中，在13期擁有多塊土地的惠宇營建機構，今年第一季搶先推出「惠宇拾山」試水溫，總戶數95戶快速完銷，實登揭露每坪均價約64萬元，為13期6字頭房價定錨，惠宇13期第二案看板已打出「超級未來」、似乎醞釀接續進場推案。

緊接著中陽集團13期首發案「中陽旭月」進場，實登揭露均價65.6萬元；「鉅虹天蒔」實登最高成交單價67萬元、「鉅虹天麗」實登最高成交單價72萬元、創區域單價新高；緊鄰中山醫院的預售新案「國聚之尚」已進場銷售中，順天建設13期新案也醞釀進場。

13期重劃區不僅房價創新高，土地同樣續創單價新高。其中「樂田段」246地號等5筆土地，今年1月揭露以總價7.57億元交易，總面積1,016坪，換算每坪單價74.5萬元，買方為港洲營造，坐上「樂田段」地王不久、再度被超車。

今年3月、5月實登再度揭露13期兩筆大型土地交易案，其中，5月份揭露「樂田段」6筆合計1,205.8坪土地，以每坪單價75萬元、總價9.04億元交易，單價超車港洲營造！經查豪砸重金購地的法人公司為食品批發業，惟該法人具備土地開發、車業背景；同樣看好「樂田段」的建商，還有寶佳機構旗下和宜建設，3月份砸下6.45億元、以每坪單價60萬元，購入1,076.6坪土地。

值得一提的是，大陸建設本月15日以總金額約11.65億元、每坪創高單價約84萬元，取得南屯區13期「楓溪段」約1,387坪土地後，大大推升了13期的能見度，可望吸引越來越多開發商搶進13期購地卡位。大陸建設表示，未來將持續在七期、13期、14期、水湳等熱門重劃區覓地推案。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為，目前營建業普遍仍看好房地產後市，加上央行目前政策主要以限縮信用管制為主，未來預售市場可受惠彈性付款，進一步刺激土地交易動能。