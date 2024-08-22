台中市地政局長吳存金表示，這次抵費地212筆土地中，除53筆土地是第二次標售，其餘159筆土地，都是第一次標售，預定9月19日上午9時30分開標，有意競標者需繳納10％的保證金。

吳存金強調，台中市第13期大慶市地重劃區，所在區位擁有捷運綠線、台鐵共構，還鄰近高鐵台中站不遠，形成三鐵共構的重劃區地區，且旁邊有中山醫學大學附設醫院大慶院區，生活與交通機能方便，凸顯第13期大慶市地重劃區區位很好。

大慶市地重劃區，市府目前重劃工程已接近完成。尤其，13期重劃區內有很多橋梁，造就當地優質環境，相當看好，有意競標者需繳納10％的保證金。

尤其，第13期大慶市地重劃區的標售土地，現況都是空地，市府將依現況標售、現況點交，土地產權沒有問題。

至於第13期大慶市地重劃區的列冊考古遺址，及疑似考古遺址，吳存金透露，列冊考古遺址，及疑似考古遺址，都已調整做為公共設施的公園用地。

台中市第13期大慶市地重劃區，共有大慶段、昌明段、樂田段，及楓溪段等土地，且土地使用分區，以「第一之一種住宅區」（簡稱住一之一」）用地最多，少數為「住三之一」用地。

以此次標售「標號190」為例，位於南屯區楓溪段260地號，土地面積1,853.08平方公尺，屬於「第一之一種住宅區」，每平方公尺單價18.1萬元，標售底價逾3.35億元，需繳保證金一成，逾3,354萬元。