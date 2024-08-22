藝人瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，憑著火辣身材及大剌剌的個性深受觀眾喜愛，成為綜藝節目力邀常客。近日瑤瑤抓緊工作空檔，飛往韓國度假，不忘曬出泳裝美照寵粉，吸引大批粉絲圍觀。

近日瑤瑤飛往南韓度假放鬆身心，先是前往釜山著名松島海灘解放好身材，畫面中她身穿紅色平口泳裝，露出傲人上圍、精緻鎖骨，一雙迷人大眼睛對著鏡頭放電，瑤瑤也發文，開心紀錄下旅遊好心情：「陽光泰妹來啦！為什麼是泰國妞？因為混血泰妹都這樣穿」。

另外她今（22日）還換上第二套黑色菱格泳裝，前往釜山的廣安里海灘再次辣秀身材，由上而下的拍攝視角，陽光的照射下，曲線展露無疑，讓大批網友眼睛大吃冰淇淋。

她也大方透露，認為廣安里海水浴場平坦沙灘感受更加舒適，可以見到許多年輕人造訪，還有裝置藝術南韓貓熊「福寶」可以讓遊客拍照，瑤瑤忍不住誇讚這裡是可以待上一整天的好地方，「認真覺得廣安里海水浴場最舒服～可能是沙灘比較平～陽傘比較少～然後年輕人比較多，重要的是還有福寶可以拍，完全可以坐一整天在這」。

貼文曝光後，立刻引發大批粉絲搶看，留言表示：「好雪白」、「太好看了」、「有陽光，更兇」、「大美女又出場」、「辣度破表」。