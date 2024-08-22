國民黨立委賴士葆炮轟罷免在台灣被政客變成肆意操弄民粹，以達成政黨利益的奪權工具，呼籲基隆民眾10月13日踴躍出來投下不同意票。(本報資料照)

公民團體發起基隆市長謝國樑罷免案，中選會宣布成案，定10月13日投票。國民黨立委賴士葆炮轟中選會護航罷免團體，罷免在台灣被政客變成肆意操弄民粹以達成政黨利益的奪權工具，呼籲基隆民眾10月13日踴躍出來投下不同意票。

賴士葆在臉書發文表示，謝國樑上任之後，基隆市政府處理東岸商場的促參案，沒有任何違失，法院也還給市政府公道，不甘心的舊廠商結合公民團體發動的罷免案，實際上民進黨在背後主導的痕跡處處可見。民進黨想藉此機會奪回政權的動機不言可喻。當罷免成為政客奪權的工具，這是對民主政治很大的扭曲與戕害。

賴士葆說，上個會期立法院通過國會改革法案之後，這幾個月，民進黨發動民代、側翼、網軍、名嘴在媒體和社群不斷地宣導，明年2月要遍地開花對在野立委發動大規模的罷免，好讓執政黨可以在國會過半，所以要把謝國樑罷免案當成起手式的試金石，於是執政黨的國家機器動起來，連獨立機關中選會都不顧應該持守中立形象的護航罷免團體，例如，要求於30天內完成連署查對、不同筆跡視為有效連署等等。

賴士葆指出，根據法令規定，罷免有效同意票多於不同意票，且同意票達到原選舉區選舉人總數4分之1，就算罷免成功。罷免在台灣已經成為政客肆意操弄民粹來達成政黨利益的工具。只要滿足連署與提案的條件，罷免就可以成案，看到罷免案過程中不斷的攻擊抹黑、製造對立、撕裂族群，無所不用其極的要強灌輸對謝國樑的仇恨值，這樣的心態和動機皆可議。

賴士葆疾呼基隆民眾，10月13日踴躍出來投票，對被扭曲的罷免案說「不同意」。