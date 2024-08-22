林志吉指出，為深化銀行線上業務發展，已同意備查銀行公會所報之數存範本，主要有三大修正，其中最大亮點為非個人戶線上開戶受理對象，由獨資或合夥人／股東三人以下之合夥組織／公司，擴大至所有公司、組織或團體。可提高開戶效率，並促進數位金融創新，例如：外國籍公司可透過線上完成開戶手續，獲得我國金融服務。另為吸引法人客戶進行線上開戶，銀行將投入更多資源於數位金融服務創新，進而推動金融科技之發展。

林志吉指出，此次修正重點一是擴大將所有類型之非個人戶客戶納入線上開戶受理對象，且負責人／實質受益人限為成年自然人，包括本國國籍或外國籍之公司、組織或團體等，可採線上申請、線下對保方式開立數位存款帳戶，並放寬該非個人戶客戶之負責人及實質受益人不限本國國籍。

公司負責人可透過上傳公司相關證明文件，並以憑證簽章及視訊或臨櫃進行驗證，即可線上申請開立第一類數位存款帳戶，與臨櫃開立之帳戶有相同的功能

第二是新增數位存款帳戶開立同時得申請網路銀行或晶片金融卡之應用範圍：客戶開立數位存款帳戶得同時申請網路銀行、晶片金融卡，以及網路銀行或晶片金融卡之設定約定轉入帳號及非約定轉帳功能。

林志吉指出，若是約定本人帳戶，沒有限額，若是約定他人轉入帳號，等於非約定轉帳，每筆、每日和每月，各限5萬、10萬和20萬元；若銀行採用相關安全設計及技術防護機制者，設定非約轉帳當日最高限300萬元。

第三是強化銀行阻詐效能，就異常帳戶管控措施部分。銀行公會將彙整的常見開戶異常態樣納入數存範本，並明定銀行應參考內外部資訊，自行增列數位存款帳戶相關監控態樣並定期更新，透過強化開戶審查及交易監控防杜人頭帳戶。並配合「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」，新增數位存款帳戶限制功能或逕予終止之規定。