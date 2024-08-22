日本「最強童顏」安達祐實今年適逢出道40周年，在主演新片《三日月和貓》中飾演一名年過40卻孑然一身的單身女子「小燈」，在書店工作，到家便是和愛貓窩在一起享受寧靜的小日子，儘管總是被老家的媽媽催促該找個對象結婚生子過「正常」生活，仍不為所動，依照自己的步調努力生活著。對此，安達祐實笑稱自己好久沒有飾演如此溫和的角色，她表示自己讀原著時數度落淚，「我的年紀和小燈差不多，但人生境遇卻截然不同，這部作品有很多讓人會心一笑的地方，很多時候我覺得自己真的被療癒到了！」

《三日月和貓》改編自勇奪「第一屆anan貓漫畫大賞」作品，由近期因操刀電影《市子》劇本備受注目的新銳導演上村奈帆執導，找來安達祐實、倉科加奈、渡邊圭祐共同演繹3個正面臨人生、感情轉捩點的男女，因為貓而相遇，進而開啟一段惺惺相惜的新生活。對於片中3位不同世代的主角既非戀人也非家人的共同生活形式，安達祐實坦言現實生活中的自己有點無法想像，「片中的小燈、鹿乃子（倉科加奈飾）、阿仁（渡邊圭祐飾）分屬40代、30代、20代，他們能夠聚在一起相互理解、溫暖彼此真的不簡單，這種超越親情、愛情的關係也是現代很獨特的關係模式呢！」

提到片中滿滿的貓夥伴，安達祐實也忍不住露出少女微笑，呼籲觀眾們「請一定要進電影院，被這三個有點笨拙卻又很努力的人類和他們可愛的貓咪治癒吧！」她更透露自己其實在拍攝期間也領養了一隻貓咪，「剛好一個朋友有一隻無法繼續飼養的貓咪，因此我便決定接手了，就這樣一邊拍這部片，一邊跟倉科加奈學習當貓奴，我覺得這一切就像命中注定的緣分！」《三日月和貓》9月13日在台上映。