資深媒體人范琪斐2日在臉書宣布，與結婚近20年的美籍墨西哥裔丈夫Roberto（蘿蔔頭）協議離婚，近因是第三者，遠因是兩人對老年生活沒共識，消息曝光後，令外界相當震驚。而近日她被問到是否可能回收舊愛，只見她無奈露出尷尬表情，並堅定表示「不考慮」，引起粉絲熱議。

好萊塢巨星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與班艾佛列克（Ben Affleck）分手20年後舊情復燃，在2022年宣布結婚，怎料婚姻才維持一年多，近期卻不斷傳出情變，甚至爆出女方已向法院訴請離婚。

珍妮佛羅培茲日前傳出向法院訴請離婚。（圖: shutterstock／達志）

而才剛離婚不到1個月的范琪斐21日突然分享一段影片，身邊工作人員提到珍妮佛羅培茲與班艾佛列克的戀情，范琪斐一開始以為是要講這件事的看法，結果工作人員支支吾吾地說不出話，她才意識到對方想問的是「有無可能回收舊愛」，工作人員還情緒激昂表示：「大家現在不是流行這個嗎？」

范琪斐談回收舊愛滿臉尷尬。（圖／IG@fanchifei）

對此，范琪斐先是笑說：「像大S那樣？」隨後則堅決喊道「不考慮」，直言：「小時候不懂事，現在還不懂事嗎？不考慮不考慮，人家都結婚了啦，不要鬧了」，超真實反應讓工作然人員瞬間笑翻。

范琪斐堅決不考慮回收舊愛。（圖／IG@fanchifei）

影片曝光後，不少網友似乎對范琪斐的答案感到好奇，紛紛留言回應，「原來范姐只談過兩段戀情」、「我以為范姐舊愛是班艾佛列克」、「大S躺著也中槍」、「我贊成范姊把班recycle回來」、「應該是說更之前的舊愛」。

范琪斐月初發文透露，再兩個月就是與老公結婚的20周年，本來想要找個地方去小旅行慶祝一下，「但人世間的事，真的很難預料」，兩人不僅在7月31日就協議分手，也在協商第2次就決定離婚，「原因其實蠻簡單，他說，他跟我生活很不快樂。這是他的version。我的version，近因的確是第三者，但遠因是我們兩個人對老年生活的想像不一樣」。