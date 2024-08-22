俄羅斯庫班地區塔曼半島鄰近黑海的高加索港（Port of Kavkaz）週四（22）發生大規模火災，據烏克蘭媒體報導及社群媒體畫面，一艘載有大量鐵路油罐車的鐵路渡輪被烏軍以海王星飛彈（P-360 Neptune）擊中，現場畫面可以看到濃煙升起。

Moments ago, a Ukrainian Navy Neptune cruise missile successfully struck a Russian ferry carrying fuel tankers in the Kavkaz port, near Kerch.



A series of explosions have ripped through the port area. pic.twitter.com/BVfnpiecom — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 22, 2024

烏克蘭媒體《UNN》22日報導，高加索港可能遭到烏克蘭飛彈襲擊。據社群媒體電報的消息，一艘載有大量燃料的渡輪在港口內被引爆，相關照片在網路上流傳。塞凡堡（Sevastopol）的軍事單位已進入戒備狀態，往返克里米亞的刻赤大橋也已經封鎖，港區內升起陣陣濃煙。

Ukrainian Defence Forces dealt a strike on a ferry with fuel tanks in the port “Kavkaz” in the Temryuk district of the Krasnodar Territory, leading to the closure of the Crimean Bridge. The ferry is now on fire. pic.twitter.com/fnhHxJctZv — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 22, 2024

報導指出：「塔曼半島的煙霧來自高加索港地區……這裡以前就曾遭受多次（烏軍）攻擊。」隨後，《克里米亞之風》（Crimean Wind）進一步報導稱，一枚烏克蘭飛彈擊中了高加索港內的鐵路渡輪。

根據現場的煙霧情況，可以推測渡輪上可能裝載了大量燃料。刻赤港的消息來源透露，被擊中的鐵路渡輪「Aquatrader」載滿了鐵路油罐車，目前火勢非常嚴重。