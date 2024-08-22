俄羅斯庫班地區塔曼半島鄰近黑海的高加索港（Port of Kavkaz）週四（22）發生大規模火災，據烏克蘭媒體報導及社群媒體畫面，一艘載有大量鐵路油罐車的鐵路渡輪被烏軍以海王星飛彈（P-360 Neptune）擊中，現場畫面可以看到濃煙升起。
烏克蘭媒體《UNN》22日報導，高加索港可能遭到烏克蘭飛彈襲擊。據社群媒體電報的消息，一艘載有大量燃料的渡輪在港口內被引爆，相關照片在網路上流傳。塞凡堡（Sevastopol）的軍事單位已進入戒備狀態，往返克里米亞的刻赤大橋也已經封鎖，港區內升起陣陣濃煙。
報導指出：「塔曼半島的煙霧來自高加索港地區……這裡以前就曾遭受多次（烏軍）攻擊。」隨後，《克里米亞之風》（Crimean Wind）進一步報導稱，一枚烏克蘭飛彈擊中了高加索港內的鐵路渡輪。
根據現場的煙霧情況，可以推測渡輪上可能裝載了大量燃料。刻赤港的消息來源透露，被擊中的鐵路渡輪「Aquatrader」載滿了鐵路油罐車，目前火勢非常嚴重。
文章來源：A large-scale fire breaks out in the Russian port of Kavkaz in the Kuban: a ferry with fuel tanks is likely to have been hit
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。