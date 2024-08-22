泰國靈異愛情喜劇片《哈囉!萌鬼屋》（My Boo）在泰國榮登首週票房冠軍，熱賣1.5億泰銖，找來外型俊美、身材高䠷的泰國男神Gee飾演廢材男主角「阿喬」，因繼承一間鬧鬼老宅，與鬼聯手開鬼屋後發了大財，過程中還上演浪漫逗趣的人鬼戀。外型帥氣挺拔的Gee其實私下超害羞，這次不僅要賣力搞笑，身為舞癡的他還要突破心防，在片中耍寶跳舞逗女主角開心。不僅如此，一場脫衣挖土戲，讓他藏在衣服底下的「精實大肌肌」全都曝光，塊塊分明的性感巨肌也讓觀眾驚呼：「意外有料！」

現年31歲的Gee本名為蘇提拉素維傑拉（Sutthirak Subvijitra），是泰國90年代搖滾歌手的兒子，不僅長相帥氣，笑容也迷人。身高185公分的他同時還是名模特兒，出演過不少MV而被泰國大眾熟知，近年在泰國古惑仔電影《高校泰皇》中的出色表現也備受讚譽。這次在《哈囉!萌鬼屋》中，除了恥度全開賣力搞笑外，還挑戰自己的罩門「跳舞」，幕後花絮中他誇張宣告：「宇宙中的生物被分成兩類，一類會跳舞，一類不會，我就是不會跳舞的那種，完全不喜歡跳舞！」在完成舞蹈戲後還說：「現在覺得其他戲都不難了！」

Gee（右）在片中賣力耍寶跳舞，恥度全開。（威視電影提供）

導演孔克里特里維蒙表示，自己是當演員拍戲時認識了Gee，對他迷人笑容、帥氣臉蛋和可愛的個性印象深刻，因此在創作《哈囉!萌鬼屋》劇本時，第一時間就想起了他。片中Gee除了要賣力耍寶外，還被迫展露好身材，一場他奮力掘土的戲，脫下上衣後竟驚見大塊胸肌及冰塊腹肌，讓觀眾大飽眼福。就連片中飾演女鬼的Bow事後被問到，為何一個電競直播主肌肉這麼壯？她展現無厘頭本性回說：「大概是邊玩遊戲邊捶桌子吧，因為要很生氣的敲桌子！」當眾人都驚艷他的好身材時，生性害羞的Gee卻表示：「真的很不好意思，如果可以的話，真不想脫掉上衣。」

《哈囉!萌鬼屋》8月30日在台上映。