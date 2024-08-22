證期局統計，上市公司（不含第一上市公司）今年上半年累計營業收入新台幣17兆6,855億元，較去年同期增加1兆5,732億元，增加9.76％，營收金額為史上同期次高；稅前淨利為1兆7,753億元，較去年同期增加4,331億元，增加32.27％，稅前淨利金額為史上同期第三高。

上市公司稅前淨利減少前三大產業則是食品工業、電器電纜、綠能環保業。

證期局分析，2024年上半年獲利成長產業包括半導體業因AI需求強勁，加上智慧型手機回溫，帶動獲利成長；航運業因運價上升，致獲利成長；電腦及週邊設備業受惠於AI伺服器出貨勁揚，推升獲利等。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）今年上半年累計營業收入為1兆2,713億元，較去年同期增加721億元，增加6.01％；稅前淨利為1,525億元，較去年同期增加253億元，增加19.89％，營收及稅前淨利金額均為近十年同期次高。

今年上半年獲利成長產業包括電子零組件業因產品出貨增加及匯兌利益挹注，致獲利成長；文化創意業因遊戲產業營收增加，帶動獲利成長；建材營造業因建案完工交屋，致獲利成長等。

上櫃公司稅前淨利減少前三大產業則是塑膠工業、綠能環保業、數位雲端業。