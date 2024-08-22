中國大陸休漁期16日結束，金門海域周邊出現上千艘漁船。前立委郭正亮19日曾質疑，大陸很多漁船都是鐵殼船，我們的漁船都是塑膠板，那我們的海巡船怎麼辦？引發討論。郭正亮指出，福建海事局、東海救助局17、18日實施台灣海峽海上巡防執法，覆蓋面積比往年更廣，這樣的「常態化執法巡查」已經進一步延伸。且大陸官方還公布了求助專線12395，若台灣漁民被日本海警船追捕可撥打，因為台灣政府碰到日本就跪。

「他的數量那麼大，以前是靠什麼在作節制？靠兩岸的默契、靠兩岸的善意。你現在兩岸沒有任何默契、沒有任何善意啊！那人家就硬幹啊，不是這樣嗎？」郭正亮22日在《亮劍台灣》節目表示，海巡署以為金門地檢署結了案就沒事了？不是這樣！你這樣不講道理是不是？那我本來準備的劇本就全部上演了。央視微博《玉淵譚天》提到，福建海事局、東海救助局17、18日實施台灣海峽海上巡防執法，覆蓋面積比往年更廣。

郭正亮強調，這樣的「常態化執法巡查」已經進一步延伸，他到底延伸多遠？坦白講我們現在還不確定，可是已經要發生了！因為《玉淵譚天》很少寫這麼長的文章，裡面很多重點。我們海巡署現在不敢討論！他標題說：台灣海峽的管控能力，正在發生變化。第一句話就寫：台灣同胞海上有事可撥12395。意思就是，台灣的漁船如果被日本扣、被日本追，因為賴清德就是親日的獨派，碰到日本就跪在地上，根本管都不敢管。

「可是台灣跟日本有經濟海域的重疊區，那是沒有共識的，並沒有說那是日本的！」郭正亮指出，可是日本就直接執法，你只要進入重疊海域，他就抓你。那我們這個沒有用的台灣政府，包括前駐日代表謝長廷以前都說：台灣的漁船不要亂來啦！你不要進入嘛？「欸對不起，是重疊海域啊，沒有確定是日本的！」謝長廷第一時間就說那是日本的，然後賴清德政府也立刻追認，說那個就是日本的，叫台灣漁船趕快賠錢了事。

郭正亮直言，結果現在大陸亮劍了，他說：台灣的漁船可以找我，台灣政府不幫你啊。「所以這段話，海巡署你聽清楚啦！」你不幫人家，中國大陸要亮劍了，他說你如果有事可以撥電話12395。這個還沒有發生，可是中國大陸18日直接公告：台灣漁船你日後如果遇到日本海警船在追你，趕快撥打12395，為什麼？因為你打海巡署沒有用！打駐日代表也沒有用，你碰到的是謝長廷、管碧玲、賴清德、卓榮泰，全部都是親日的！

「碰到日本就跪在地上了！誰能保護你？」郭正亮提到，12395就是一二三救我，這個是第一次這樣做，「台灣搞清楚！」