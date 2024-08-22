浸水營古道有來自屏東的20人登山團體遭蜜蜂攻擊，共3人被螫傷。(讀者提供／蔡旻妤台東傳真)

浸水營古道登山團40歲傷者。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

浸水營古道登山團40歲傷者。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

浸水營古道有來自屏東的20人登山團體遭蜜蜂攻擊，共3人被螫傷，邱姓領隊說明事發經過。(讀者提供／蔡旻妤台東傳真)

浸水營古道有來自屏東的20人登山團體遭蜜蜂攻擊，共3人被螫傷，大武大隊副大隊長柯智升。(讀者提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣消防局今天下午接獲通報，浸水營古道有來自屏東的20人登山團體遭蜜蜂攻擊，共3人被螫傷，其中1人趴在地上，旁邊有蜂巢，被大量蜜蜂包圍，他人無法靠近，消防局大武大隊傍晚入山，目前已將人救出，生命跡象穩定，領隊表示這名男子為保護團員而受傷。

台東縣消防局稍早表示，遭蜂群攻擊16歲高中男生及19歲女生自行脫困，身體多處螫傷，已送往大武衛生所，意識清楚，生命跡象穩定。但報案人指出現場群蜂包圍，還有1男子倒在地上狀況不明，消防局人員今天下午進入古道搶救。

大武大隊副大隊長柯智升說明，今日接獲指揮中心通報浸水營古道2.4公里處有蜂螫案件，3人被螫，其中2人自行徒步下山，由台東縣消防局救護車送往大武衛生所，但1人被大量蜜蜂包圍，旁人無法靠近，情況緊急，大武分隊徒步入山搶救耗費近3小時將人搬運至接駁點，給予注射3支藥劑讓狀況好轉，晚上10時許帶下山送醫，生命跡象穩定後送大武衛生所。

領隊邱小姐說明事發經過，遭叮的40歲洪男也是領隊之一，因步伐較快，到了某轉彎處率先發現有攻擊人的蜜蜂，在現場戒護並叫其他團員趕快往上跑，因此被嚴重螫傷。嚮導前往察看發現現場及洪男身上仍有許多蜜蜂，趕緊打119報案，經過1小時眾人都去關心、深怕他失去意識，不斷與他對話，發現他翻動身體且有反應，終於等到搜救隊，很感謝也很抱歉動用社會資源。