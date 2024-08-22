在全年非農就業數據大幅下修與美國聯準會（Fed）會議記錄強化降息理由之後，市場將注意力轉向Fed主席鮑爾周五（23日）將在全球央行年會上發表的演說，希望能進一步了解關於9月降息規模的任何線索。周四（22日）美股雖在降息前景升溫帶動下，主要指數開高，但美國上周首次申請失業救濟金人數幾乎持平，表明勞動力市場正逐步放緩，仍讓投資人感到憂慮。主要指數早盤震盪走低。

截至台北時間22日晚間10點30分，道瓊工業指數下跌92.02點（或0.23%），暫報40798.47點；那斯達克指數下跌5.17點（或0.03%），暫報17913.81點；標普500指數下跌0.90點（或0.02%），暫報5619.95點；費城半導體指數下跌32.09點（或0.61%），暫報5235.84點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果漲0.08%，谷歌母公司Alphabet漲0.06%，微軟跌0.29%，亞馬遜跌0.49%，臉書母公司Meta漲0.67%。半導體類股則普遍走跌，輝達跌0.01%，超微跌1.07%，台積電ADR跌0.62%，聯電ADR跌1.12%。

Nationwide投資研究主管Mark Hackett指出，過去1個月籠罩美股市場的波動性已經穩定下來，投資人趁機增加風險敞口，「市場的下一個催化劑是Fed的數據，這可能導致投資人在周五之前持觀望態度」。