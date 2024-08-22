以禮儀師為題材的LINE TV全新BL劇《獨佔接班人》，22日公布第一波卡司，由毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、孫麥傑、鄭吏佑領銜主演，余科宏、安昊英攜手演出，超高顏值組合讓工作人員驚呼，根本可以直接「男團出道」！

《獨佔接班人》描述膽小接班人遇上王牌禮儀師，展開鐵血訓練，碰撞出越虐越愛的黑色浪漫，全劇以「死亡」、「婚禮」兩個看似不相關的元素為引，直面每個人的心魔，在互相成長中收獲深刻愛情。外型帥氣霸道的毛祁生，劇中飾演自律的王牌禮儀師「唐篤知」，個性一絲不苟、自律有禮，但一遇上危機，便會霸氣全開，毛祁生在接下角色後，心情既興奮又緊張，同時也壓力滿滿，「和之前演過的霸道總裁類型都不同，加上禮儀師這個職業非常需要專業度，劇情裡角色內心戲也很多，因此情緒很難抓到，我也很期待能挑戰沒有想像過的角色。」

《獨佔接班人》毛祁生（右）、張家陞組成「獨佔CP」。（LINE TV提供）

這次和張家陞首度合作，組成「獨佔CP」，初次見面都留下深刻印象，「第一印象就是他非常帥氣，長得很無害，聊天之後發現他是一個害羞單純的人，很高興能有機會與他合作。」張家陞則笑說：「以前就知道他，但第一次見面是在上綜藝節目的時候，當時不熟，感覺他帥帥的，有點高冷，這次合作變熟後，覺得他講話真的很好笑！」

運動員出身的張家陞，過去在運動節目《全明星運動會 第4季》表現亮眼，這回首度主演BL劇，詮釋膽小的殯葬業二代「王湛」，劇中因為沒有面對大體的勇氣，加上有著歌手夢，因此遲遲不願回家接班，直到遇見「唐篤知」找上門替他特訓，才讓他的人生發生天翻地覆的變化。張家陞表示這個角色雖然膽小，但非常樂觀、善良，是個很得人疼的角色，為了將戲演好，張家陞除了會在劇本上寫滿筆記，替角色建立內心獨白之外，也經常跟毛祁生一起討論劇本，「我們有一次就打電話聊了一個半小時，因為我背台詞比較慢，他會給我很多建議，是個令人很有安全感的人。」

《獨佔接班人》徐瑋澤（右）、朴靖恆組成「圖章CP」。（LINE TV提供）

「陽光暖男」徐瑋澤和張家陞一起參賽《全明星4》而認識，這次再度因戲結緣，劇中飾演他的好哥兒們「張以慶」，是一名婚顧企業副理，與朴靖恆所飾演的「涂井和」從高中時期就雙向暗戀，但這對「圖章CP」不僅放棄相愛機會，「張以慶」還要親手幫「涂井和」和別人辦婚禮，感情線相當揪心。同樣第一次演BL劇的徐瑋澤，表示自己既期待又怕受傷害，因為是第一次拿到主要角色，希望能把這個角色演好，覺得自己跟角色最像的地方就是貼心，「我是那種別人遲到不會生氣，會假裝自己剛到的人。」在與朴靖恆私下相處的過程中，也經常照顧對方，如果有比較早的工作，還會幫對方買咖啡，讓朴靖恆備感窩心，直呼「根本是我的咖啡因男孩。」