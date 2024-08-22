民進黨台南市長卡位戰逐漸白熱化，爭取提名的立委林俊憲、陳亭妃各自勤跑基層、隔空較勁。國民黨立委謝龍介爆料表示，民進黨立委郭國文、林俊憲不跟陳亭妃同框。

謝龍介22日《國民大會》節目中爆料表示，兩個月前，他和郭國文、林俊憲、陳亭妃3個立委到麻豆代天府，早上6點開始要遊街，卻只有兩部吉普車。郭國文直接跟廟方說，他不跟陳亭妃同車，林俊憲也不跟陳亭妃同車。廟方問謝龍介，可以跟陳亭妃同車嗎？謝龍介說無所謂、生冷不忌。

謝龍介接著表示，他們就盡量避免跟陳亭妃同框。南部人很單純，你跟他同框，就好像在挺他。他們現在在拚初選，所以陳亭妃變成孤軍奮鬥。

謝龍介指出，賴清德一路走來，確實對陳亭妃極度不滿意。2010年台南市跟台南縣合併以後，陳亭妃全面支持許添財，如果台南市初選沒有打得刀刀見骨，也要使盡全力才有辦法衝出線。所以他們當時打賴清德打得很兇，所以賴清德是不願意讓他們當選，而不是要挺誰。